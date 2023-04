Blue Economy, Monti: “Autorità portuale Sicilia Occidentale per crescita volano nazionale”

(Adnkronos) – “Questo è un primo impegno per la città di Porto Empedocle, non ci siamo mai fermati nelle realizzazioni, abbiamo cercato di dare un segnale chiaro per far capire che le cose si possono mettere a terra. Questo è il quinti terminal che inauguriamo nei nostri porti, ma abbiamo nesso a terra 1 miliardo di investimenti. Siamo volano a livello nazionale per crescita in tutti i singoli settori della Blue economy. E Porto Empedocle ne è un esempio. Le cose da fare sono ancora tante”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità portuale della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti all’inaugurazione del terminale passeggeri del porto di Porto Empedocle (Agrigento).

“Abbiamo lavorato in sinergia con l’Autorità marittima, c’è da fare tanto – dice – Questo è il primo tassello, poi passeremo alla riqualificazione del molo Crispi”. “Spero di potere consegnare entro il 2025 una fotografia diversa rispetto ad oggi”, conclude.