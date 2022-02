Blue economy, Vinacci: “Segmento turismo da valorizzare in Italia, limitando burocrazia’

(Adnkronos) – “Oggi siamo qui per capire e delineare il futuro del settore. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti a Genova e a Milano, permettendo di delineare delle proposte. Una è quella di valorizzare il segmento del turismo che in Italia è limitata, anche, da una burocrazia che altrove non si trova”. Ad affermarlo è l’Head of Advisory Board Assonautica/Unioncamere e fondatore della Vinacci ThinTank, Giancarlo Vinacci nel corso del suo intervento all’iniziativa ‘Economia del Mare: aspetti strategici di un comparto che non conosce crisi’, tenutosi a Roma presso la Sala delle Conferenze della Camera dei deputati.