Via Ottaviano: sradicato un Bancomat intorno alle 5 del mattino. Choc tra i residenti, carabinieri al lavoro

Un boato, che non è certo passato inosservato, quello che stamane intorno alle 5, nella Capitale ha buttato giù dal letto diversi residenti di via Ottaviano.

Tuttavia, vista la coincidenza oraria con la ‘quotidiana ritualità’ che caratterizza le ‘rumorose’ operazioni degli operatori dell’Ama, i più si sono limitati ad inveire da sotto le lenzuola.

Del resto, cosa potrebbe mai accadere in una strada ‘tattica’ come via Ottaviano dove, fra limiti di circolazione, decine di telecamere, ed il fitto via vai di auto delle forze dell’ordine, combinare qualcosa di grosso è a dir poco impossibile?

Sradicato un Bancomat, un’azione azzardata, considerando la centralità della strada e le telecamere presenti

Ed invece l’impossibile è accaduto davvero! Ora non ci è dato di sapere se si parla di organizzatissimi professionisti o, viceversa, di cialtroni irresponsabili ma, fatto sta che, secondo le prime testimonianze (i carabinieri hanno chiuso l’area), rischiando molto qualcuno ha pensato bene di ‘sradicare’ letteralmente il Bancomat all’interno del ‘corner’ per lo più ad uso e consumo per i turisti, portandoselo via.

Sradicato un Bancomat, l’area è stata letteralmente perimetrata, sconosciuta al momento l’entità dei danni

Come dicevamo si tratta di un’azione più che azzardata, vista (teoricamente) la facilità con la quale è possibile ricostruire gi spostamenti di chiunque, concorrendo – grazie appunto alle telecamere presenti – ad una rapida identificazione degli stessi.

Al momento non conosciamo l’entità dei danni causati, ne tantomeno a quantità di denaro sottratto.

Probabilmente saranno gli stessi uomini dell’Arma, dopo aver espletato tutti i rilievi del caso, a rendere noto il bilancio di questa inaspettata azione criminale…

Max