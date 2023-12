Bocciatura Mes, Giuseppe Conte: “Coerenza del M5S”

La Camera ha bocciato la ratifica della riforma del Mes, con la maggioranza divisa sulla questione. Fratelli d’Italia e Lega hanno votato contro, mentre Forza Italia si è astenuta. Il Movimento Cinque Stelle, insieme ai partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ha votato contro dalla posizione dell’opposizione.

Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha rivendicato la posizione del suo partito, spiegando che la coerenza risiede nella risoluzione del Parlamento del dicembre 2020, che collegava il voto di ratifica sulla riforma del Mes ad altri obiettivi. Tra questi, la modifica del Patto di stabilità e crescita, la creazione di un sistema di assicurazione dei depositi bancari e la revisione del carattere intergovernativo del fondo.

Conte ha dichiarato che se alla riforma del Mes fossero state affiancate queste voci, il Movimento Cinque Stelle avrebbe potuto votare a favore. Tuttavia, ha sottolineato che non ci sono le condizioni necessarie per un voto favorevole, in quanto il Mes non è stato stravolto e non è diventato uno strumento comunitario più democratico.

Anche Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha sottolineato la coerenza del suo partito, dichiarando che la posizione non è di contrarietà al Mes, ma che l’allargamento della garanzia alle banche non convince per l’organizzazione del controllo sul management del Meccanismo.