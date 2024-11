Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo l’esordio vincente di Jannik Sinner, scendono di nuovo in campo i tennisti italiani. Alle Finals di Torino oggi, lunedì 11 novembre, toccherà al doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri sfideranno la coppia composta dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden nel Gruppo ‘Bob Bryan’.

Nell’altra partita del girone, in programma verso le 12 circa, il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic affronteranno i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Putz.

Il match tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden è in programma oggi, lunedì 11 settembre, non prima delle ore 18. Le due coppie si sono affrontate per quattro volte, con gli scontri diretti che sono in perfetta parità: due vittorie per parte.

La sfida di Bolelli e Vavassori sarà trasmessa, come tutte le Finals di Torino, sui canali di SkySport, ma visibile anche in chiaro su Rai 2. Il match sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, Now, Tennis Tv e l’app Sky Go.