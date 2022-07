Bollette, Conte: “In autunno tsunami, intervenire oggi”

(Adnkronos) – “In autunno avremo uno tsunami sulle bollette. Ieri sono andato da Draghi anche a rappresentare questo problema, a chiedere un intervento straordinario oggi, non in autunno”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, intervenendo al convegno Ecodigital a Roma. “Non ci possiamo permettere di aspettare l’esito della discussione al Consiglio europeo in ottobre. Le famiglie – ha aggiunto Conte – non arriveranno a metà mese, le aziende chiuderanno. Serve subito un grande piano per famiglie e imprese”.