Bollette luce, arriva il bonus Covid-19: ecco quanto si risparmia, come funziona, a chi spetta, da quando

Negli ambiti dei sostegni alle famiglie ed ai cittadini che in questa fase sono alle prese con evidenti difficoltà economiche, si apre uno spiraglio per risparmiare in relazione alle famigerate bollette della luce. Infatti arriva il bonus Covid-19: ma in cosa consiste? Come funziona? Che tipo di vantaggi porta?

Ecco quanto si risparmia con il bonus Covid-19 per le bollette della luce e come funziona.

Bollette luce, arriva il bonus Covid-19: quanto si risparmia

Ecco il bonus relativo alle utenze elettriche che riguarderà le piccole attività commerciali e produttive. In cosa consiste? E quali sono le voci della bolletta e quali mesi interessati? E quanti soldi si possono risparmiare?

Dopo essere stato annunciato con il De-creto Rilancio, ecco che arriva il bonus, o per chiarire meglio, lo sconto sulle bollette della luce relative alle utenze non domestiche ma che fanno riferimento alle voci relative al “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

Si parla quindi di un’agevolazione per i commercianti e alle piccole o medie attività produttive.

La misura che riguarda il taglio di alcune spese delle bollette della luce è stata attuata per combattere i danni economici causati dall’emergenza coronavirus.

Bollette luce, bonus Covid-19: cosa bisogna fare per avere lo sconto

I beneficiari dell’agevolazione non devono fare nulla, si troveranno lo sconto direttamente in bolletta. Il periodo interessato dal taglio delle utenze elettriche si riferisce ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020. I consumi non verranno interessati, il taglio riguarderà la parte fissa della bolletta.

Secondo una stima, con un contatore con potenza pari a 3 kW, ad esempio si dovrebbe risparmiare 13 euro sul trimestre interessato dal taglio, il 15% dei costi fissi. Nel caso di attività con potenza tra i 4 e i 6 kW il risparmio sarà di circa 61 euro sui tre mesi.

