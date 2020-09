Bollo auto, come controllare se è stato pagato: procedura online

Bollo auto, come sapere se è stato pagato? Non tutti sanno che online esistono alcuni metodi per pagare il bollo auto e per verificare se questo è stato già pagato.

Il controllo può essere fatto sul sito dell‘Agenzia delle Entrate oppure sul sito dell’ACI. Il bollo è infatti una delle tasse più odiate dagli italiani, ma anche fra le più dimenticate. Ecco perché su Internet è stato reso possibile il controllo per sapere se è stato pagato o no.

Andiamo a vedere dove controllare il bollo auto, la procedura online da effettuare e come pagarlo.

Verifica Bollo auto su Aci e Agenzia delle Entrate: ecco come fare

Per controllare se è stato pagato il bollo auto, è indispensabile conoscere la tipologia del veicolo e la sua targa. Il servizio di verifica è sempre gratuito e permette di evitare code e assembramenti agli sportelli in presenza.

La prima via per controllare il pagamento del bollo auto è sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Sul portale, si possono controllare i veicoli in tutte le regioni italiane, anche se in alcuni territori la procedura differisce. In alternativa si può controllare il bollo sul sito dell’Aci.

Verifica bollo auto sul sito dell’Agenzia delle Entrate: come fare

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si può controllare il pagamento del bollo dalla sezione Interrogazione pagamenti effettuati. L’opzione è riservata a tutti i residenti in regioni dove la tassa automobilistica è sotto la gestione diretta dell’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio le regioni sono Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, e per le regioni Marche e Valle D’Aosta. Per il controllo serve fornire il tipo di veicolo, la targa, la categoria e l’anno di pagamento.

Se invece si ha la residenza nelle altre Regioni, la verifica si può fare attraverso la pagina Calcolo del bollo con la formula completa. L’unico territorio escluso da questa opzione è la provincia autonoma di Bolzano.

Se invece si vuole andare sul sicuro, senza preoccuparsi della regione di residenza, si può controllare il pagamento del bollo sul sito dell’Aci. Il controllo si effettua dalla sezione Calcolo del bollo auto, dove fornendo tutti i dati necessari si può sapere se è stato pagato il bollo, l’importo e eventualmente pagarlo.