Bollo auto scadenza pagamento: proroga delle Regioni, elenco e nuove date

Bollo auto: c’è la proroga per la scadenza del pagamento. Anche se il Governo non ha incluso questa tassa fra le scadenze da rinviare, sono state le Regioni a decidere in modo autonomo sul tema.

Ecco quindi che da Regione a Regione, è stata appurata l’oggettiva difficoltà di tanti cittadini, con i mesi di lockdown e il ritardo nel pagamento degli ammortizzatori sociali come la cassa integrazione.

Il bollo auto, infatti, è una tassa regionale e quindi spettava alle autonomie la decisione in merito alle date di pagamento di questa tassa.

Vediamo allora l’elenco di tutte le Regioni italiane con le date di scadenza per il pagamento del bollo auto 2020.

Bollo auto Veneto, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Lazio, Campania e le altre regioni: date di pagamento, proroga, scadenze. Quando si paga il bollo auto?

La necessità di rinviare la data di scadenza per il pagamento del bollo auto è sicuramente dettata dallo stato di difficoltà economica di tanti italiani. Ma non bisogna dimenticare che, come per il pagamento delle pensioni, è importante evitare assembramenti nei luoghi in cui si può effettuare il pagamento.

È chiaro infatti che se tutti dovessero pagare il bollo auto nella stessa data, questo potrebbe essere un problema per le norma di sicurezza pubblica che prevedono distanziamento sociale e divieto di assembramento.

Su venti Regioni italiane, sono dieci quelle che hanno deciso di prorogare la data di scadenza per il bollo auto. La maggior parte di esse ha fissato, come nuova data di scadenza, il 30 giugno 2020 come termine ultimo per pagare il bollo auto.

Chiaramente si parla di proroga per coloro i quali avrebbero dovuto pagare il bollo auto durante i mesi di lockdown. Pertanto, chi aveva il bollo auto in scadenza a marzo, aprile e maggio potrà beneficiare di questa importante proroga.

Fra le Regioni che hanno posticipato la data di scadenza del bollo auto al 30 giugno 2020 ci sono Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia, Campania e Abruzzo.

Caso a parte per la Regione Marche, che ha deciso di posticipare ulteriormente la data di scadenza per pagare il bollo auto al 31 luglio 2020.

In tutti i casi, i contribuenti potranno pagare quindi il bollo auto entro la nuova data di scadenza, senza dover affrontare alcuna penale, interesse o mora per il ritardo.