Bologna, De Leo: “Problema al ginocchio per Soriano”

In conferenza stampa il vice di Mihajlovic, De Leo, ha presentato la gara con il Sassuolo in programma domani sera, annunciando anche un problema al ginocchio per Soriano: “Come sta Soriano? Oggi valutiamo la contusione al ginocchio che ha rimediato a Cagliari, vediamo dopo la rifinitura”.

“Rigori? Sono in lizza tre giocatori”

De Leo ha poi proseguito in conferenza stampa: “Orsolini in calo? I calciatori di maggior talento sono quelli maggiormente esposti. Orso non si tira mai indietro nel lavoro quotidiano. Il piede debole? Noi non pensiamo ci sua solo un aspetto su cui lavorare e migliorare. Possiamo dargli soluzione tattiche migliori oltreché lavorare sulla tecnica del piede debole. Sappiamo che Orsolini ha talento ed è giovane, sa che ci aspettiamo tanto. Lui è stato acquistato per essere una delle basi future di questa squadra. Ci sono delle oscillazioni nel suo gioco ma è fisiologico per i giovani. Con l’Inter non è stato concreto nel gioco, dovrebbe essere più verticale e su questo stiamo lavorando. Forse in questa fase nemmeno lui crede in sé stesso”.

In chiusura il dubbio sui rigori: “Chi calcia i rigori? Abbiamo diversi giocatori che si allenano su questo, ne sono stati designati tre e in campo decideranno chi tirerà”, ha concluso De Leo.