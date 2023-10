Bologna-Empoli 3-0, tripletta di Orsolini

(Adnkronos) – Il Bologna, dopo il pari con il Monza, trova tre punti importanti contro l’Empoli in casa. La squadra di Thiago Motta si impone 3-0 sull’Empoli di Andreazzoli, grazie alla tripletta di un ispirato Orsolini, e sale a 10 punti in classifica, e nella prossima sfida se la vedrà con l’Inter a San Siro, mentre i toscani, nonostante la buona gara, restano a 3 punti con 6 ko in sette gare. Per la gara del Dall’Ara Thiago Motta punta su Zirkzee punta centrale, appoggiato da Ferguson trequartista, Orsolini e Ndoye sugli esterni. Mentre Andreazzoli in attacco rilancia Caputo con Cambiaghi e Baldanzi a supporto.

Partita divertente tra i padroni di casa e l’Empoli, con i toscani che partono bene e al 4′ Ebuehi, sugli sviluppi di un corner, di testa impegna Skorupski. All’8′ ancora Empoli pericoloso con Caputo che ci prova da posizione defilata, ma Skorupski fa buona guardia sul primo palo. La risposta della squadra di Thiago Motta arriva al 16′ con Orsolini che dal limite dell’area manda alto. Al 20′ ancora Bologna pericoloso: Ndoye scatta alle spalle della difesa, entra in area e tira verso la porta ma è bravissimo Berisha ad opporsi a mano aperta. Al 21′ i rossoblu passano in vantaggio con una splendida azione personale di Orsolini che controlla il pallone con eleganza di tacco, poi si libera di Walukiewicz con un mezzo sombrero e in area di sinistro di prima intenzione batte Berisha per l’1-0. Reazione immediata degli ospiti al 24′ con una conclusione da centro area di Maleh con il pallone che si stampa sul palo. L’Empoli non si arrende e al 30′ conclusione velenosa di Baldanzi da fuori area viene respinta da Skorupski. La formazione arriva al pari al 37′ con un colpo di testa di Caputo ma l’azione è viziata da una evidente posizione irregolare di Ebuehi e il gol viene annullato. In pieno recupero occasione colossale per il Bologna: contropiede condotto da Ndoye, assist per Zirkzee che da solo batte di prima intenzione ma Berisha con un miracolo nega il gol all’attaccante.

Ad inizio ripresa ancora Empoli pericoloso: sul corner di Marin, conclusione di piatto al volo di Caputo, ma Skorupski è ancora attento. I toscani si sbilanciano e i padroni di casa trovano maggiori spazi. Al 55′ un tiro impreciso di Orsolini diventa un assist per Ferguson, ma il colpo di testa da distanza ravvicinata del centrocampista è salvato da Berisha. Al 65′ Zirkzee serve ancora Orsolini, ma da posizione favorevole non inquadra la porta. Il gol sembra nell’aria e arriva un minuto dopo: al 66′ Ferguson trova ancora Orsolini in area e questa volta il numero sette di sinistro non lascia scampo a Berisha e segna la doppietta personale. L’attaccante del Bologna è inarrestabile e al 92′ va ancora a segno: assist di El Azzouzi per Orsolini che da centro area di sinistro realizza la sua tripletta personale per il 3-0 finale.