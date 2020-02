Bologna, truffa da coronavirus: “Devo disinfettarle le banconote”

Tra paura ed emergenza il coronavirus è protagonista anche in fatti di cronaca, in questo caso una truffa. Vittima un’anziana di 81 di Bologna, che ha dovuto fare i conti con un raggiro studiato per far leva sulla paura da contagio.

A Rimesse, in zona Massarenti, una donna ha citofonato all’anziana dicendole di dover disinfettare le banconote dal coronavirus. A rendere nota la notizia è Repubblica, che riporta come la truffatrice sia poi scappata con la somma di 500 euro.

“Attenti alle truffe”

Un caso al momento isolato che le autorità avevano già preventivato mettendo in guardia i cittadini da possibili truffe del genere. A tal proposito la Cri aveva dichiarato che “non è stato disposto alcun tipo di screening porta a porta”.

Il comune di Bologna aveva già segnalato truffe telefoniche di persone che proponevano test a domicilio con l’intento di rapinare il malcapitato, come successo all’anziana di 81 anni raggirata a Rimesse.