Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha scelto facebook, ed il suo già rinomato modo ‘sopra le righe’ per lasciarsi andare, di tanto in tanto, ad alcune esternazioni e comunicazioni, per dire di non essere positivo al coronavirus.

Il numero uno della politica del paese verdeoro si è infatti mostrato in uno scatto fotografico, su Fb, mentra fa l’emblematico gesto dell’ombrello.

Bolsonaro su Fb: sono negativo al coronavirus. E fa il gesto dell’ombrello. La foto diventa virale sul web

Proprio così: Bolsonaro ha ‘scacciato’ le ombre del Covid 19 con un gesto dell’ombrello che a qualcuno è sembrato essere quasi una sorta di risposta a chi, in queste ore, aveva fatto circolare voci circa la sua presunta positività al coronavirus.

“Sono negativo al coronavirus”, fa sapere Bolsonaro sul noto social network. E posta la foto in cui fa il gesto dell’ombrello.

Il presidente del Brasile Bolsonaro si è dunque sottoposto, insieme alla moglie al test per il coronavirus ed è risultato negativo: lo fa sapere lui stesso, appunto con questa particolare foto.

In precedenza si era diffusa la notizia che il presidente fosse positivo al coronavirus. La Casa Bianca tra l’altro stava organizzando una riunione di emergenza dopo che lo scorso weekend Trump e Bolsonaro si erano visti a Mar-a-Lago e il suo capo della comunicazione, Fabio Wajngarten, aveva annunciato ieri di essere positivo al coronavirus, provocando la tensione enorme nello staff della Casa Bianca.

L’annuncio è giunto inoltre a seguito del fatto che un quotidiano di Rio de Janeiro aveva diffuso la voce per cui Bolsonaro era risultato positivo al test. La notizia, non confermata, era piombata su molti media internazionali.

Il presidente brasiliano, 65 anni il prossimo 21 marzo, ha da sempre un rapporto molto particolare, usando un eufemismo, con la stampa, che accusa di pubblicare false informazioni sul suo conto. Ecco perchè il gesto sembra rivolto in questa direzione.