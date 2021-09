Una cascata nella metro di New York. La bomba d’acqua che ha colpito la Grande Mela – coda dell’uragano Ida – manda in tilt anche la metropolitana, come documentano i video pubblicati su Twitter, in particolare tra la 28esima strada e la 7th Avenue.

Diverse zone della città sono completamente allagate: strade trasformate in fiumi, auto bloccate, camion e autobus che cercano di spostarsi a passo d’uomo.