Bombardieri su parole di Draghi: “Non ha detto ‘io ci sarò fino a marzo'”

Il leader Uil Pierpaolo Bombardieri torna sulle parole di Draghi che ieri hanno fatto pensare che si chiamasse fuori per il Quirinale. “Ieri ho chiesto a Draghi se il tavolo sulle pensioni che si apre ai primi di dicembre avrà come obiettivo il Def a marzo-aprile” ha detto Bombardieri dal palco dell’assemblea nazionale dei sindacati dei pensionati. “Perché non vorrei che noi cominciamo a dicembre e che poi per altri motivi si interrompe la discussione, ovviamente sottintesa l’elezione del Presidente della Repubblica, le elezioni e quant’altro. Il presidente del consiglio ha detto no, questa roba va avanti : io non ho detto quindi, né il presidente ha detto, ‘io ci sarò'”. Questo è il senso dello scambio di battute” precisa.