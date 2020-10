Bonaccini: “L’Italia non può permettersi nuovo lockdown generalizzato”

“Un nuovo lockdown generalizzato il Paese non se lo può permettere”. Stefano Bonaccini, governatore dell’Emlia-Romagna, intervenuto a 24Mattino su Radio 24, ha commentato così l’impennati di casi di Covid registrati in Italia negli ultimi giorni.

“Se il contagio aumenterà e troveremo delle situazioni molto più preoccupanti si dovrà essere pronti a eventuali ulteriori restrizioni – ha detto – Tutto dipende dai comportamenti che ognuno di noi adotta e dai controlli che mettiamo in campo”.

Ha aggiunto: “Bisogna fare le cose per bene e bisogna essere pronti anche a qualche restrizione in più se necessaria, ma certamente la cosa migliore è chiedere alle persone comportamenti adeguati, a non scherzarci su, siamo ancora in piena fase di lotta alla pandemia seppur la si è imparata a contrastare meglio”.

“Con i ‘se’ e i ‘ma’ si riempiono le trasmissioni televisive e radiofoniche ma non si risolvono i problemi. Di fronte a possibili ricadute o meno ne discuteremo assieme come abbiamo sempre fatto“, ha concluso Bonaccini.