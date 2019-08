Bonaire, cos’è il nuovo progetto targato Rockstar

Rockstar con le mani in mano non ci sa proprio stare. L’azienda americana è sempre a lavoro per regalare ai suoi numerosissimi fan nuovi capitoli di leggendarie saghe come GTA o videogiochi inediti. E in questo senso fa scalpore una notizia che riguarda i creatori di Grand Thetf Auto e Red Dead Redemption.

Rockstar Games, infatti, ha provato a registrare un marchio, dal nome Bonaire, in Australia, sentendosi rifiutare la proposta dall’ente di classificazione chiamato a decidere se il prodotto d’intrattenimento sia adeguato agli standard del paese. Il secco no sarebbe dipeso dalla presenza massiccia di contenuti violenti, spingendo l’ente di classificazione a respingere il prodotto prima della mesa in vendita.

Cos’è Bonaire

Un episodio bizzarro che apre però ad un quesito più importante: cos’è Bonaire, il marchio che Rockstar ha provato a registrare? Circolano ancora pochissime notizie ufficiali in merito, quindi è al momento difficile poter stabilire se si tratti di una proprietà intellettuale completamente nuova, quindi una nuova saga, o il sottotitolo di un prodotto già esistente.

La seconda ipotesi è quella più probabile, e sul web hanno iniziato a circolare voci che vorrebbero Bonaire come espansione caraibica di Red Dead Redemption 2. Una strategia già utilizzata per il franchise di RDR, che nel caso del primo capitolo ha visto uscire un’espansione dedicata al mondo degli zombie con Red Dead Redemption Undead Nightmare. Non resta altro che attendere quindi per capire cosa frulli nella testa di Rockstar Games, sempre pronta a regalare nuove sorprese.