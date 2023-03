Bonelli, i sassi dell’Adige in secca e la battuta di Meloni – Video

(Adnkronos) – Botta e risposta in Aula a Montecitorio tra la premier Giorgia Meloni e il deputato Angelo Bonelli. Ad attaccare per primo il verde, che prima tira fuori due sassi dalle tasche – “Li ho presi a piedi, nell’Adige, normalmente stavano nel fondale, ma io li ho presi a piedi. Quando tornerò a casa li rimetterò dove li ho presi ma questo per far capire che oggi la questione della siccità è drammatica”, dice – e quindi ‘pizzica’ la premier che sorride durante l’intervento, rimproverandola – “Cosa c’è da ridere, Meloni, rispetto a questioni di questo tipo? E’ un problema drammatico”. Con la replica di Meloni arriva anche la battuta della premier: ”Lei non può dire che in cinque mesi ho prosciugato l’Adige, neanche Mosè. Non l’ho prosciugato io l’Adige, perché non sono Mosè…”.