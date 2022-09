Bonifica Roma – Cbln: “Interventi di manutenzione anche sul canale Palocco nel X Municipio”

“Il Consorzio sta eseguendo i periodici interventi di manutenzione idraulica del reticolo idrografico di propria competenza con un programma che ha dato priorità ai canali principali, ricettori del reticolo secondario, ed ai canali con maggior rischio idraulico. In questi giorni siamo impegnati nell’esecuzione degli interventi di manutenzione idraulica dei canali di bonifica in Località Ostia Antica, Bagnolo, Pantano, Stagni, Casalpalocco e Infernetto concentrandoci sui canali dove, anche in passato, sono state riscontrate le maggiori criticità”.

Così il Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Niccolò Sacchetti, che sottolinea insieme al Direttore Andrea Renna e a tutta la struttura tecnica l’importanza del dialogo con i cittadini e le segnalazioni di questi ultimi per poter avere il giusto supporto al quotidiano lavoro che gli operai del CBLN svolgono con passione ed abnegazione quotidianamente.

Gli interventi di recente segnalati, fanno parte del programma di manutenzione idraulica, che prosegue, senza soluzione di continuità.

Sono stati eseguiti lavori atti a garantire il regolare funzionamento della paratoia posta all’immissione dell’Influente “L” del Canale Palocco nel Canale Palocco stesso, necessari a garantire la sicurezza idraulica nelle aree a monte dell’impianto Alaleona.

Sono state rimosse diverse piante d’alto fusto che, caduta in alveo, ostacolavano il deflusso delle acque all’interno dell’Influente “B” del Canale Dragoncello.

Sono terminati interventi di manutenzione dell’Influente “C” del Canale Palocco e dei Canali Romagnoli in Località Stagni.

Sono in fase di ultimazione gli interventi di manutenzione dell’influente “M” del Canale Palocco e quelli di spurgo dei sedimenti dell’alveo dei Canali Bagnolo e Saline.

“Il programma di manutenzione ordinaria dei canali e dei fossi di competenza del Consorzio viene puntualmente garantito ed ultimato – ha dichiarato il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Andrea Renna – Siamo sempre attenti e grati alle segnalazioni in virtù di quello spirito di collaborazione, concertazione e sinergia che auspichiamo possa diventare sempre più una costante in questo così come negli altri territori. Il Consorzio non deve essere visto come una controparte, ma, al contrario, come una parte attiva e presente sul territorio, in grado di intervenire nei tempi e nelle modalità più efficaci per rimuovere le criticità che possono manifestarsi per contribuire in quel Patto per il Suolo che oggi rappresenta più che una necessità”.

È in programma per domani – venerdì 23 settembre – l’intervento di manutenzione e pulizia presso l’immissione del Fosso del Confine nel Canale Palocco ed è stato programmato per mercoledì 30 settembre, l’avvio degli interventi di spurgo dell’alveo del Canale Palocco, per i quali è necessario l’utilizzo di un mezzo d’opera specifico ad ampio sbraccio.

Max