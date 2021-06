Boniperti, Cobolli Gigli: “Tra campioni con più stile e classe del calcio italiano”

“A Boniperti mi legano amicizia e riconoscenza. L’amicizia si è sviluppata negli ultimi anni e la riconoscenza per avermi aiuto durante la mia presidenza in una assemblea con gli azionisti pubblici. Per me era uno dei campioni con più stile e classe del calcio italiano”. E’ il ricordo all’Adnkronos della bandiera della Juventus, Giampiero Boniperti, dell’ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli.

“Di persone come Boniperti ce ne vorrebbe a questi tempi. Ricordo la sua disciplina coi giocatori, la maniera sbrigativa di decidere gli ingaggi, lo stile, le sue rimostranze sui capelli dei giocatori che dicono l’uomo -prosegue Cobolli Gigli-. Una persona che mi ha dato supporto, incoraggiamento e consiglio”.

“In una assemblea in cui gli azionisti pubblici facevano rimostranze verso Blanc e verso il sottoscritto lui si alzò e disse: ‘Lasciateli stare, lasciateli lavorare, e così avvenne”, conclude.