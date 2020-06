Bonus 100 euro per chi ha lavorato in Lockdown: in busta paga Maggio? Aggiornamento 24 giugno: a chi spetta, come averlo

Bonus 100 euro per chi ha lavorato in Lockdown: in busta paga...

Molti si chiedono come funzioni il cosiddetto Premio 100 euro in busta paga: di che cosa stiamo parlando? Cos’è e come funziona il bonus 100 euro e a chi spetta e come richiederlo? Ecco tutte le istruzioni e le indicazioni della Agenzia delle Entrate.

Il cosiddetto Bonus 100 euro in busta paga, in virtù delle ultime notizie di oggi 24 giugno, fa riferimento a maggio: consiste cioè nel premio volto a chi ha lavorato durante il lockdown, non è stato prorogato per i mesi di aprile e maggio.

Nel testo definitivo del decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale la proroga del bonus 100 euro non c’è. Il premio ad oggi copre dunque solo il mese di marzo ed è stato pagato sulla busta paga di aprile, in alcuni casi potrebbe essere accreditato sulla busta paga di giugno o luglio 2020.

Bonus 100 euro in busta paga: attese news per busta paga maggio

In base a quanto indicato dal nuovo decreto Cura Italia approvato, firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato riservato un bonus Irpef da accreditare sulla busta paga di aprile, per alcuni lavoratori.

Il bonus 100 euro è rivolto a tutti i lavoratori che sono costretti a lavorare nel mese di marzo malgrado l’epidemia Coronavirus.

I lavoratori dipendenti che hanno continuato a lavorare in sede nel mese di marzo, e il governo offre loro un piccolo contributo: 100 euro in più di stipendio.

aggiornamento ore 00.05

Cos’è il Bonus 100 euro in busta paga

Il bonus 100 euro in busta paga di aprile è un aiuto economico, voluto dal Governo Conte con il decreto Cura Italia, come sostegno al lavoro svolto da milioni di italiani in piena emergenza Covid–19.

Il bonus 100 euro viene erogato in busta paga, pari a 100 euro netti per tutti i lavoratori che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo.

Sulla scia di quanto previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia (dl 18/2020): “ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.

Aggiornamento ore 4.54

Di conseguenza la domanda su chi sono i soggetti a cui spetta il bonus 100 euro nel Dl Cura Italia, la risposta è semplice, perchè basta andare a vedere chi sono i lavoratori che regolarmente hanno prestato servizio in sede nel periodo indicato.

E’ questo il principale dei requisiti per ottenerlo e il bonus dovrebbe essere elargito in automatico? A questa domanda si collega il dubbio se il bonus 100 euro in busta paga possa far riferimento anche al periodo successivo, quando la epidemia, nel periodo di Aprile e Maggio non era passata, ma moltissimi lavoratori hanno continuato ad andare a lavoro.

Aggiornamento ore 9,38