Bonus 1000 euro professionisti e partite Iva: proroga 600 euro, come funziona, a chi spetta

Bonus 1000 euro professionisti e partite Iva: proroga 600 euro, come funziona,...

Bonus 1000 euro autonomi e professionisti: nella giornata di ieri, 13 maggio 2020, durante la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, c’è stata la conferma della proroga delle misure destinate agli autonomi, professionisti e partite Iva.

La notizia interessante è che il bonus per le partite Iva sale adesso a 1000 euro, per alcune categorie di lavoratori.

Nell’articolo, scopriamo tutti i dettagli sul bonus partite Iva: a quanto ammonta, a chi spetta, chi può richiederlo, come fare domanda e i requisiti per ottenerlo.

Bonus 1000 euro professionisti: proroga del bonus 600 euro a lavoratori agricoli, liberi professionisti, operatori sanitari, spettacolo, turismo

Per alcune categorie di lavoratori, il bonus nel mese di maggio 2020 aumenta a 1000 euro. Possono richiedere il bonus 1000 euro le seguenti categorie di cittadini:

Liberi professionisti i scritti alla gestione separata INPS, che non percepisano pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. I soggetti devono dimostrare una riduzione del reddito del 33% nel secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.

scritti alla gestione separata INPS, che non percepisano pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. I soggetti devono dimostrare una nel secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. Lavoratori co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS, che non percepiscono pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, secondo alcuni specifici requisiti.

Il bonus da 600 euro continua nel mese di maggio per tutti coloro che hanno beneficiato in precedenza del bonus da 600 euro. In base al DL Rilancio, il nuovo bonus viene erogato automaticamente.

Fra i beneficiari anche i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago). Inclusi anche i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali per i quali il bonus spetta anche ai lavoratori in somminitrazione.

Bonus da 600 euro anche ai lavoratori iscritti al Fpls (Fondo lavoratori dello spettacolo) in base a degli specifici requisiti.

Bonus 600 euro lavoratori agricoli: a chi spetta, come ottenerlo, requisiti

Anche i lavoratori del settore agricolo possono ricevere il bonus da 600 euro. I lavoratori che hanno già ricevuto il bonus se lo vedranno prorogato anche in questo mese, per cui per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Per accedere a questo beneficio, bisogna dimostrare la cessazione o sospensione della propria attività causa dell’emergenza sanitaria, e non si è nel contempo titolari di contratti di lavoro subordinato.