Bonus 600 euro: “In attesa di esito” cosa significa?

Un vero e proprio caso e caos si alza ancora una volta intorno al famigerato Bonus 600 euro: tantissime persone ancora non lo hanno ottenuto e la pratica, si legge, è ancora “In attesa di esito”. Ovvero? Che cosa significa?

Quando arriveranno i soldi, quando si sblocca la situazione, e cosa vuol dire quella ‘attesa di esito”?

E’ quanto si legge e evince in queste ore di attesa, di dubbi e di preoccupazione da parte di tante persone che sono in attesa della erogazione. Ecco cosa c’è dietro.

il Bonus di 600 euro è “In attesa di esito”: cosa significa e come risolvere e ottenere il contributo

Il Bonus di 600 euro è “In attesa di esito”: cosa significa la misteriosa definizione che appare su centinaia di domande effettuate ad aprile? Ecco cosa è venuto fuori.

Leggi anche: Bonus 600 euro partite IVA: come funziona e come richiederlo dal 1^ aprile

Il Bonus di 600 euro non è arrivato ancora a tutti: troppe le domande ancora che attendono il contribuito e che, tra i meandri della propria domanda, visualizzano lo stato “In attesa di esito”. Ma cosa significa questa definizione e cosa bisogna attendere se la si trova all’interno della propria pratica in My INPS?

Da qualche giorno infatti è possibile consultare la propria domanda per il Bonus di 600 euro all’interno del proprio profilo My INPS a cui è possibile entrare tramite SPID o PIN personale e in tanti si sono ritrovati come risultato la propria domanda sospesa e classificata come “in attesa di esito”.

Una definizione che ha messo in difficoltà i cittadini in attesa: proviamo a capire cosa signfica questo messaggio e il motivo per il quale viene visualizzato.

“In attesa di esito”: cosa vuol dire e perchè non arriva il Bonus 600 euro

In tanti si sono rivolti al profilo ufficiale dell’INPS su Twitter e quasi tutti hanno ricevuto lo stesso responso:

“La sua domanda è già stata presa in carico ed elaborata nella prima fase. Ora si trova in fase di supplemento di istruttoria per la verifica di alcuni dati. Tra qualche giorno le verrà data comunicazione dell’esito e ogni altra informazione utile.”

Insomma, una risposta piuttosto criptica che lascia comunque dubbi. Occorre attendere ma questo implica che la domanda sarà respinta visualizzando l’ormai famoso risultato, né che verrà ammessa. Insomma, è uno stand by.

La definizione “in attesa di esito” presuppone la presa in carico della propria richiesta al soggetto di competenza e la verifica della propria posizione fiscale. Chi avesse dubbi sui dati inseriti, e sulla loro giustezza , può verificarli dalla stessa tabella dove appare l’esito e in pochi giorni modificarli (in caso di errore) non appena l’INPS sbloccherà questa possibilità.

L’INPS riferisce spesso che le domande in attesa di esito risultano in fase di protocollo e sempre attraverso un tweet ha comunicato il dato ufficiale.

#InpsComunica #CuraItalia #EmergenzaCOVID19

A oggi, martedì 21 aprile, #Inps ha ricevuto più di 4.410.820 domande di indennità #600euro.

Di queste:

📊3.452.050 sono state pagate

📊32.919 hanno iban in correzione

📊958.000 sono in lavorazione pic.twitter.com/tiJr1EBUGb — INPS (@INPS_it) April 21, 2020

Sempre su Twitter emerge che le domande e i relativi pagamenti non avverranno in ordine richiesta: ovvero, chi ha inoltrato la domanda il 1 aprile e non ha ancora ricevuto i soldi non è in una anomalia, ma non ha la precedenza rispetto a chi l’ha effettuata in seguito.

Bonus 600, in attesa di esito: cittadini furiosi, spunta l’hashtag # InpsInAscolto

“Il pagamento non avviene in ordine di presentazione delle domande # InpsInAscolto”, fa sapere infatti l’Ente. E intanto tantissimi i cittadini su Twitter scelgono proprio l’hashtag #Inpsinascolto per provare ad aver informazioni in merito alla propria pratica: le risposte non possono arrivare attraverso il social network, però, e l’unica alternativa è aspettare i controlli e attendere lo sblocco delle ancora moltissime richieste “in attesa di esito”.

Quello che non capisco è come mai domande presentate dopo sono state pagate prima e la maggior parte di quelle presentate tra l’1 e il 2 aprile sono ancora in attesa di esito, non capisco, potete darci qualche chiarimento ? — maxmuiaphoto (@muimassi) April 21, 2020

