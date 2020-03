Bonus 600 euro partite IVA: come funziona e come richiederlo dal 1^ aprile

Bonus 600 euro partite IVA: come funziona e come richiederlo dal 1^...

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio l’Italia non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sotto il profilo economico, falcidiato dalla serrata totale della maggioranza della attività del nostro paese. Proprio per questo il governo ha istituito il decreto Cura Italia, per salvaguardare le imprese e i lavoratori in difficoltà.

Il decreto è esteso a molte categorie, tra le quali sono presenti anche i lavoratori a Partita Iva, tra i più colpiti da questa situazione. L’impossibilità di uscire e la chiusura della maggior parte dell’attività ha di fatto tagliato di netto le entrate dei lavoratori autonomi, che potranno per questo fare affidamento sui 600 euro stanziati dal governo per arginare l’enorme perdita economica.

Bonus 600 euro dal primo aprile, come richiederlo

Inizialmente per i lavoratori a Partita Iva era previsto un indennizzo una tantum, che dopo le rimostrante della categoria è variato in un rimborso mensile al momento valido per il mese di marzo, e che con ogni probabilità verrà esteso a quello di aprile. Un bonus da 600 euro erogato dall’INPS. Come richiedere questo bonus? È la domanda che si stanno ponendo in molti.

Primo dato importante: il bonus in questione può essere richiesto a partire dal primo aprile, quindi tra poco sarà possibile, tramite il sito dell’INPS richiedere tale indennizzo. Per attivare la procedura è necessario però possedere un PIN INPS, per il quale l’istituto nazionale della previdenza sociale ha adottato una scorciatoia per l’ottenimento.

Come ottenere il PIN INPS

Dopo aver ottenuto il PIN INPS basterà quindi fare richiesta del bonus attraverso il sito dell’INPS. Come ottenere quindi il PIN INPS? Per facilitare la richiesta stimata in molte migliaia di unità del codice in questione, l’INPS ha pensato di adottare un iter semplificato in modo da velocizzare il procedimento.

Per richiedere il PIN semplificato è necessario quindi recarsi sul sito dell’INSP, come ha spiegato anche il presidente Tridico che ha assicurato una procedura ‘semplificata con un PIn semplificato’. Per chiedere quindi il bonus da 600 euro basterà accedere al sito dell’INPS e attivare la procedura di attivazione a partire dal prossimo 1 aprile.