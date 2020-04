Bonus 800 euro aprile: a chi spetta, domanda e requisiti

Entro il 20 aprile il Governo dovrebbe annunciare il nuovo Decreto Legge che aumenterà il bonus per le partite IVA a 800 ero per il mese di aprile. 200 euro in più, quindi, rispetto al bonus di marzo erogato con il Decreto Cura Italia e che entro venerdì 17 aprile verrà versato a chiunque ne abbia fatto richiesta e abbia i requisiti per riceverlo.

Il bonus di 800 euro per il mese di aprile dovrebbe essere ufficializzato nel prossimo e imminente Decreto Legge, che aggiungerà quindi 200 euro al bonus precedente ma allo stesso tempo restringerà la platea degli aventi diritto con requisiti più restringenti. Maggiore selettività per chi ha subito danni più ingenti a casa dell’emergenza coronavirus.

Bonus 800 euro aprile, come fare domanda

Il bonus da 800 euro per le partite IVA e i lavoratori autonomi diventerà presto realtà, come ha annunciato su Radio Capital il viceministro all’Economia Antonio Misiani, che ha confermato l’aumento di 200 euro rispetto al precedente indennizzo di 600 euro e anche i requisiti più selettivi per la richiesta del bonus.

Ancora non sono stati ufficializzati i requisiti necessari per ricevere il bonus da 800 euro di aprile, ma le ultime dichiarazioni fanno intendere che la platea a cui è destinato sarà ridotta rispetto a quella che ha beneficiato del bonus da 600 euro previsto nel Decreto Cura Italia.

Come fare per richiedere il bonus di aprile da 800 euro? Anche in questo caso non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali ma è prevedibile che il procedimento sarà uguale a quello richiesto per accedere al bonus da 600 euro, ossia tramite il portale INPS o delle casse di riferimento dei vari ordini professionali.