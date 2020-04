Bonus affitto a Roma: nessun avviso pubblico e graduatorie invisibili, il Pd: “L’assessore chieda scusa”

Dello stato di gravità in cui riversa l’emergenza abitativa nella Capitale, abbiamo parlato più volte, così come, delle iniziative intraprese a sostegno della fasce sociali maggiormente esposte in questo momenti di gravissima crisi economica.

In tal contesto si inserisce la ‘lodevole’ iniziativa di dare una mano ai nuclei famiglia in difficoltà attraverso il cosiddetto bonus affitto. Tuttavia, come c’è stato modo di vedere, anche questa misura ha finito per creare ‘mal di pancia’ tra le opposte fazioni politiche, col rischio – ancora una volta – di andare poi a penalizzare proprio coloro che erano stati destinati invece a poterne godere.

E’ capitato infatti che a molte persone sia stata contestata la modalità della domanda (ovvero, l’esatta ‘dicitura’), semplicemente per un ‘disguido’ a dir poco indegno (avviso mai pubblicato, così come la graduatoria di quanti hanno fatto domanda addirittura 3 mesi fa), con le conseguenti perdite di prezioso tempo per poter rivolgersi alle istituzioni nel tempi prefissati

A tal proposito, per quanto accaduto, Andrea Casu (segretario PD Roma), e Yuri Trombetti (delegato alla casa del PD Roma, nella foto), hanno deciso di ‘denunciare’ quanto accaduto, replicando alle dichiarazioni che l’assessore del Comune di Roma ha rilasciato ai media:

“L’assessore Vivarelli chieda scusa ai romani”

“Apprendiamo con stupore le parole dell’assessore Vivarelli relative al bonus affitto – scrivono i due ‘tecnici’ del Pd – il cui bando i cittadini di Roma aspettano da giorni. L’assessore dovrebbe semplicemente chiedere scusa ai romani del fatto che nonostante la Regione abbia predisposto anche il fasc-simile della domanda e dell’avviso pubblico da più di 10 giorni, e che molti comuni del Lazio abbiano da tempo dato la possibilità ai propri concittadini di presentare la domande, il Comune di Roma si è preso inutilmente del tempo proprio in una città come la Capitale, nella quale gli affitti sono altissimi”.

“Dove è la graduatoria delle domande del 2019?”

Dunque, proseguono all’unisono Casu e Trombetti, rivolgendosi all’assessore Vivarelli, “Dovrebbe chiedere doppiamente scusa ai romani perché non solo non ha fatto ancora predisporre l’avviso pubblico, ma neanche la graduatoria per i tantissimi nuclei familiari che hanno già chiesto 3 mesi fa un contributo per l’affitto per l’anno 2019. Smetta di fare polemica – conclude infine la nota del Pd – e si dedichi davvero a dare risposta e sollievo ai cittadini di Roma che non meritano tutto questo “

Max