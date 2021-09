Bonus auto usate, arrivano gli incentivi: come funziona

Per chi deve comprare un auto questo è il momento giusto. Da oggi, martedì 28 settembre, partono gli incentivi e i bonus anche per le auto usate. Già, se si rottama una vecchia auto, gli ecobonus valgono anche per le auto di seconda mano. Una novità introdotta oggi e che non durerà per molto, perché i fondi messi a disposizone del governo sono limitata.

Si tratta di 40 milioni di euro, esauriti quelli si esaurisce anche l’offerta. Chi quindi deve rottamare un’auto per comprarne un’altra, anche usata, sta già prenotando l’incentivo. Ma ci sono dei criteri di rispettare. Innanzitutto lo sconto sull’acquisto dell’auto usata varierà da 750 a 2.000 euro in base alle emissioni di CO” del veicolo acquistato:

– da 0 a 60 grammi per chilometro: 2.000 euro di sconto;

– da 61 a 90 g/km: 1.000 euro;

– da 91 a 160 g/km: 750 euro.

Inoltre bisognerà soddisfare dei requisiti specifici per beneficiarne dell’ecobonus per acquistare un mezzo usato. Il veicolo in questione dovrà infatti essere della stessa categoria di quello da rottamare, che deve essere immatricolato da almeno dieci anni e intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o ad un familiare convivente.

Il ministro dell Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha parlato così del bonus in questione: “A partire dalle ore 10 di martedì 28 settembre i concessionari potranno accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per inserire le prenotazioni degli incentivi per l’acquisto di veicoli di categoria M1 usati a basse emissioni. Per il nuovo incentivo – spiega ancora la nota del Ministero – sono messi a disposizione 40 milioni di euro per l’acquisto di un veicolo usato di classe euro non inferiore a 6, con un prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro e con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2″.