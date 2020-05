Bonus baby sitter 1.200 euro: perché oggi è ancora impossibile richiederlo? Procedura sito Inps ferma ai voucher da 600 euro

Tra gli ambiti dei diversi provvedimenti del Decreto Rilancio vi è un particolare provvedimento, relativo al riconoscimento del famigerato bonus baby sitter, su cui ancora aleggiano particolari ombre.

Perchè? Che cosa sta succedendo? Stiamo parlando del bonus baby sitter da 1.200 euro: a quanto pare, oggi, è ancora impossibile richiederlo. Ma perchè? Cosa accade?

La procedura per richiedere il bonus baby sitter sul sito dell’INPS è ferma al voucher da 600 euro.

Andiamo a capirci qualcosa di più.

Bonus baby sitter 1.200 euro: sul sito Inps ancora non si può chiederlo

È tuttora impossibile richiedere il bonus baby sitter da 1.200 euro indicato dal Decreto Rilancio: questo per via del fatto che il sito non è stato aggiornato ed è fermo ancora alla procedura per il voucher da 600 euro. A chiarire la questione è stata l’INPS, che ha anticipato lo slittamento del click day.

aggiornamento ore 1.14

C’è grande auspicio per il bonus baby sitter, che con il DL Rilancio è salito da 600 a 1.200 euro. Tra le differenze rispetto al bonus previsto dal Cura Italia, oltre al raddoppio dell’importo, anche la possibilità di ottenere dell’incentivo per pagare i centri estivi.

Il bonus da 1.200 euro è ufficiale dal 19 maggio, ma chi ha tentato di fare domanda si è ritrovato con un nulla di fatto: l’unica opzione consentita sul sito dell’INPS è la richiesta per il bonus da 600 euro. Perché, si sono chiesti in molti?

aggiornamento ore 9.00

Bonus baby sitter 1.200 euro: quando arriva davvero

E insomma, quando arriva il bonus baby sitter 1.200 euro? Ad oggi è impossibile richiedere nuovo bonus. Il problema, anche in questo caso, è che la lentezza burocratica dell’INPS.

L’Istituto ha comunicato che sul portale non si può richiedere il bonus baby sitter da 1.200 euro in quanto il sito non è ancora aggiornato malgrado questo aggiornamento fosse previsto per il 22 maggio.

La sezione relativa al voucher baby sitter sul sito dell’INPS riguarda quindi ancora quello da 600 euro. Per il nuovo occorre pertanto aspettare ancora qualche giorno: stando alle anticipazioni, la data da cerchiare sul calendario è il 1 giugno.

aggiornamento ore 14,54