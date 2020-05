Bonus baby sitter 1200 euro: cos’è, a chi spetta e come si ottiene, Dl Aprile coronavirus, categorie Inps e requisiti Cura Italia

Le baby sitter appartengono ad una delle categorie professionali (e sociali) tra le più importanti, specialmente in questa fase di pandemia da Coronavirus. Specialmente adesso che è iniziata la Fase 2, il ruolo delle assistenti domestiche come per appunto le baby sitter e non solo assume una strategica funzione cruciale per tante famiglie.

Eppure stiamo parlando di una delle categorie che più sta patendo la crisi economica dovuta al Covid-19. Ecco perchè nella bozza del cosiddetto Decreto di Aprile sono previste delle misure di sostegno per questa categoria.

Stiamo parlando del famoso bonus Baby Sitter. Ma a chi spetta? Come fare per ottenerlo? Quali le regole, le tempistiche e le indicazioni da seguire? E soprattutto a quanto ammonta? Ecco tutte le indicazioni specifiche.

Bonus baby sitter 1.200 euro: cos’è come funziona, Dl Aprile slitta a maggio

Andiamo subito al nocciolo della questione: il Bonus baby sitter rispetto a quanto in precedenza preventivato aumenta a 1.200 euro nel Dl aprile maggio. Ecco come funziona.

Stando alle novità emerse dalla bozza del decreto Aprile di maggio, il Governo ha scelto di sostenere in modo più ampio le famiglie con figli in età scolare durante la crisi da Coronavirus.

Sulla bozza del nuovo decreto Aprile che è come noto slittato a maggio si legge come verrà sancita la proroga bonus baby sitter 2020 e un aumento dell’importo.

Non solo. Sono previste anche delle ulteriori importanti novità, ecco quali :

Bonus baby sitter aumenta da 600 a 1.200 euro;

aumenta da 600 a Bonus baby sitter esteso a servizi educativi territoriali, ai vari centri ricreativi e servizi per la prima infanzia.

Inoltre viene sancita la possibilità di un Bonus baby sitter di 2000 euro per medici, infermieri e operatori sanitari.

Pertanto solo in questi casi il bonus sale da 1000 a 2000 euro.

aggiornamento ore 2.00

Bonus baby sitter pagamento e congedo parentale: come ottenerli

Il Bonus baby sitter 2020, rappresenta di fatto il remake, per così dire dei voucher baby sitter per sostenere le famiglie.

L’indicazione rientra tra le misure del decreto Cura Italia pensate per le famiglie. La ministra della Famiglie Elena Bonetti ha messo in piedi un sistema sostenere le famiglie specie a fronte della chiusura delle scuole.

Nel decreto Cura Italia è quindi inserito il bonus baby sitter ma anche il noto congedo parentale straordinario.

Nello specifico il bonus baby sitter 2020 cos’è e come funziona? Per presentare la domanda è possibile usare il Pin semplificato INPS anche se perr attivare il Libretto Famiglia è necessarioperò il PIN INPS dispositivo.

Il 15 aprile 2020 è andato il pagamento dall’INPS il voucher baby sitter sul Libretto di famiglia.

Bonus baby sitter: come si fa la domanda con PIN dispositivo e orari

In merito alle procedure per ottenere il Bonus baby sitter la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 dell’Inps chiarisce come presentare la domanda bonus baby sitter per via telematica, a chi spetta il bonus, i requisiti per richiederlo, ma anche le tempistiche di pagamento e quando la baby sitter riceverà il compenso,

La data indicativa è entro il 15 maggio. Queste dunque le tempistiche del bonus baby sitter indicate dall’INPS:

il beneficiario può presentare la domanda bonus baby sitter dal 1° aprile 2020

l’INPS riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus il 5 aprile;

l’INPS effettua l’appropriazione il 6 aprile.

Entro il 3 maggio inserisce le prestazioni lavorative già svolte per un importo pari alla somma da erogare al lavoratore per le giornate di lavoro realizzate.

inserisce le prestazioni lavorative già svolte per un importo pari alla somma da erogare al lavoratore per le giornate di lavoro realizzate. Il 15 maggio arrivano i soldi sull’Iban della baby sitter.

La domada bonus baby sitter può essere presentata tramite il sito INPS accedendo con le solite modalità, PIN dispositivo e PIN semplificato INPS. Ma per averlo, come detto, tramite Libretto di Famiglia è necessario il PIN INPS dispositivo.

Questi invece gli orari del sito INPS per presentare la domanda online bonus 600 euro:

dalle 8.00 alle 16.000 per patronati e consulenti dalle 16.00 per i cittadini.

aggiornamento ore 7.01

Bonus baby sitter 2020 decreto Cura Italia: tutti i sostegni alle famiglie

Non solo bonus baby sitter: nel decreto Cura Italia gli aiuti alle famiglie indicati dal Governo al fine di far fronte alla emergenza, anche a fronte della chiusura delle scuole sono vari. Tra gli aiuti richiedibili c’è:

Voucher baby sitter 2020 da 600 euro aumentato a 1200 euro

Voucher baby sitter 2020 da 10 00 euro aumentato a 2000 euro per medici e personale sanitario e infermieri.

e personale sanitario e infermieri. congedo parentale di 15 giorni fino a 12 anni al 50% della retribuzione;

fino a 12 anni al 50% della retribuzione; congedo parentale di 15 giorni tra 12 e 16 anni ma senza retribuzione.

aggiornamento ore 10,37