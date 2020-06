Bonus baby sitter e centri estivi: il sito INPS sbloccato e aggiornato per la richiesta di 1.200 euro

Procede il cammino verso l’erogazione del famoso Bonus baby sitter e centri estivi: infatti il sito INPS è stato aggiornato per la richiesta di 1.200 euro. Come noto, in effetti, in precedenza, le procedure per l’ottenimento del beneficio erano rimasta in stand by con le modalità precedenti.

Alla luce di questo ‘sblocco’, è possibile procedere alla richiesta di tutti i 1.200 euro per il bonus baby sitter e centri estivi: ora il sito INPS aggiornato, permette di andare avanti con l’iter.

Bonus baby sitter e centri estivi: aggiornato il sito INPS, come si richiede il contributo di 1.200 euro

Bonus baby sitter e centri estivi: buona notizia. Infatti, dulcis in fundo, gli interessati potranno fare richiesta di tutta la somma riconosciuta dal Governo: vale a dire i 600 euro con il Decreto Cura Italia e 600 euro con il Decreto Rilancio.

Il contributo nasce allo scopo di dare alle famiglie la possibilità di beneficiare di un sostegno per le spese sostenute per baby sitter o per i centri estivi. La richiesta potrà essere presentata online dal sito INPS anche tramite CAF e patronati.

aggiornamento ore 00.45

Un totale di 1.200 euro a disposizione delle famiglie, che potranno scegliere se usarli per pagare baby sitter o per l’iscrizione ai centri estivi.

Come visto in precedenza il sito dell’INPS non era ancora aggiornato per fare richiesta dei nuovi 600 euro riconosciuti dal Decreto Rilancio ma in queste ore la procedura è stata resa operativa e dal sito INPS.

Bonus baby sitter e centri estivi: partono le domande nel sito INPS

Sul sito tutti i 1.200 euro,in queste ore è avviata la procedura telematica per chiedere gli altri 600 euro del Decreto Rilancio per le famiglie che hanno bisogno del servizio di baby-sitting o dei centri estivi.

Per la richiesta ci sono due procedure separate a seconda del bonus che si richiede: nel caso in cui lo si voglia utilizzare per pagare la baby sitter il bonus sarà erogato su Libretto Famiglia, mentre per centri estivi questo sarà accreditato sul proprio IBAN tramite bonifico.

aggiornamento ore 7.05

Con la nuova procedura si può fare in contemporanea la richiesta dei 600 euro del Decreto Cura Italia se non se ne sia già fruito, e quelli del nuovo bonus 600 euro: dunque un bonus da 1.200 euro totali.

Che, ricordiamo, possono essere spesi tutti per i centri estivi o per la baby sitter, o anche 600 euro in un modo e 600 in un altro. In ogni caso è importante fruire dei bonus per periodi antecedenti alla data del 31 luglio 2020.

aggiornamento ore 11,20