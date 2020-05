Bonus bicicletta, come utilizzarlo su Amazon

Un rimborso pari al 60% e fino ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette muscolari, e-bike, monopattini elettrici, segway e hoverboard. Consiste in questo il Bonus bicicletta entrato ufficialmente in Gazzetta ufficiale insieme a tutto il Dl Rilancio. Il Bonus Mobilità, voluto fortemente dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell’Ambiente è nato con l’intenzione di incentivare l’acquisto di mezzi non inquinanti.

Il cosiddetto Bonus bicicletta 2020 potrà essere utilizzato da tutte le persone maggiorenni residenti in città metropolitane, comuni con più di 50.000 abitanti, capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia. In cosa consiste? Nella copertura del 60% della spesa totale per l’acquisto dei mezzi non inquinanti suddetti, per un massimo di 500 euro.

Dove utilizzare il bonus bicicletta

Il bonus bicicletta 2020 potrà essere utilizzato nei negozi fisici e online da tutte le persone che abbiano i requisiti utili all’utilizzo. Anche Amazon, attraverso una nota, ha spiegato il procedimento per usufruire del bonus nell’e-commerce più famoso al mondo. Una guida che prende per mai l’acquirente mostrando ogni passaggio.

Per richiedere il bonus al momento è necessario fornire la fattura d’acquisto, che su Amazon può essere richiesta anche senza Partita IVA. Per prima cosa bisogna aggiungere il proprio codice fiscale nell’account dell’e-commerce. Per farlo basta entrare nella sezione ‘Gestisci informazioni IVA” e inserire i dati richiesti, fino all’ultima casella ‘Codice fiscale persona fisica’. Dopodiché basterà cliccare ‘avanti’ per completare la procedura e accedere alla fattura utile alla richiesta del bonus bici 2020.