Bonus bicicletta e monopattini: cos’è, a chi spetta e chi può richiederlo

Pedalare per evitare il contagio, tenendosi alla larga da luoghi affollati come metro e autobus. Nasce con questo intento il ‘bonus bicicletta’ che incentiva la mobilità alternativa come biciclette appunto e monopattini. L’iniziativa è stata annunciata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che ha fatto sapere che il bonus è in ‘dirittura d’arrivo’.

L’inizio della Fase 2 è coincisa con l’alleggerimento delle restrizioni e il ritorno a lavoro di milioni di italiani. Motivo per cui il Governo sta pensando a delle misure per promuovere i trasporti non inquinanti che limitano le possibilità di contagio. Il cosiddetto ‘bonus bicicletta’ dovrebbe diventare presto realtà, anche se per ora non c’è una data precisa di rilascio.

A quanto ammonta e a chi spetta il bonus bicicletta

A chi spetta il bonus bicicletta? E chi può farne richiesta? In questo senso l’unico requisito al momento sembra uno: essere residenti in aree urbane e città metropolitane con più di 50.000 abitanti. Il bonus dovrebbe quindi spettare a chiunque ne faccia richiesta, senza limitazioni di reddito.

Un’altra domanda ricorrente per quanto riguarda il bonus bicicletta riguardo l’ammontare dell’importo, che secondo le prime indicazioni dovrebbe arrivare ad un massimo di 500 euro per l’acquisto di veicoli per la mobilità personale in prevalenza elettroniche. Nel bonus sono compresi ogni tipo di bicicletta e monopattino. Quando richiederlo? Non c’è ancora una data precisa, ma il bonus dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ed essere retroattivo al 4 maggio.