Bonus carta, bonus bancomat, super cashback e lotteria scontrini: come funziona, a chi spetta

Bonus carta di pagamento e bancomat, come funziona? In tanti si chiedono in cosa consiste lo strumento adottato dal Governo per incentivare i pagamenti tracciabili con carta e bancomat.

Pensato come mezzo utile nella lotta all’evasione fiscale, il bonus carta di credito e bancomat prevede degli incentivi per i pagamenti elettronici e si abbina alle limitazioni sull’uso del denaro contante.

Bonus bancomat, super cashback, lotteria degli scontrini: cosa sono, quanto spetta, come ottenerli

Su quest’ultimo punti, ricordiamo che già dallo scorso 1 luglio la soglia massima per i pagamenti in contanti è di 2000 euro. Questa diminuzione sarà ulteriormente potenziata a partire dal 1 gennaio 2022, quando il limite sarà di 1000 euro.

Il bonus bancomat invece è legato agli incentivi che lo Stato vuole prevedere per aumentare i pagamenti con mezzi elettronici e tracciabili. Tutto rientra nell’operazione Italia Cashless, per abituare i citatdini a preferire l’uso della carta anche per pagamenti di piccola entità.

In realtà i bonus cashback sono due, entrambi con probabile entrata in vigore dal 1 dicembre 2020, considerando che manca ancora il decreto attuativo.

Fra questi c’è il cosiddetto bonus bancomat, che consiste in un rimborso del 10% della spesa effettuata. Il bonus è vincolato ad un numero di operazioni, ovvero bisogna effettuare almeno 50 transazioni nell’arco di sei mesi, per una spesa totale di almeno 1500 euro.

Oltre al bonus bancomat c’è anche il super cashback. Si tratta di un premio da 3000 euro, destinato alle prime 100mila persone che effettueranno il maggior numero di pagamenti con carta in un anno.

Da non dimenticare, inoltre, che il Governo ha pensato anche ad un terzo strumento, la lotteria degli scontrini. Si tratta di un concorso che partirà dal 1 gennaio 2021, che prevede premi per chi paga con carta o bancomat.