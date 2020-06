Bonus centri estivi, come presentare la domanda

Abbiamo già visto che il bonus per i centri estivi, in questi giorni di grande rilievo che si sono accesi intorno alla divulgazione degli estremi per ottenere i vari benefici previsti dal Decreto Rilancio ideato dal governo per fronteggiare la crisi economica scaturita dal lockdown da coronavirus, ha riscosso un grande interesse da parte di un folto numero di cittadini.

Ma come si fa a presentare la domanda per ottenere il bonus centri estivi? Dopo aver analizzato tutti i principali dettagli del provvedimento del bonus centri estivi, andiamo a vedere i particolari sulla presentazione della richiesta e l’iter.

Bonus centri estivi domanda Inps, come si fa e quando

La domanda bonus centri estivi 2020, come il bonus baby sitter, dovrà essere presentata per via telematica. Ecco come si fa.

Per accedere ai servizi online dell’INPS si possono seguire alcune tipologie di credenziali:

PIN dispositivo INPS: per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario); SPID di livello 2 o superiore; Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Pin semplificato INPS ma poi per fruire del Libretto famiglia serve il PIN dispostivo.

Per presentare la domanda bonus centri estivi, nel momento in cui è attivata la procedura si può procedere così:

WEB: tramite www.inps.it entrando nella sezione “Servizi online” e poi su “Servizi per il cittadino”, procedendo per autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN).

tramite www.inps.it entrando nella sezione “Servizi online” e poi su “Servizi per il cittadino”, procedendo per autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN). Contact center integato, tramite il numero verde INPS 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 ( da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

tramite il numero verde INPS (gratuito da rete fissa) o numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); PATRONATI, tramite i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per usare il bonus centri estivi, va chiesto il Libretto di Famiglia. Occorre registrarsi rispettivamente sul sito INPS nell’area Prestazioni Occasionali nello spazio Libretto Famiglia:

come utilizzatori di Libretto Famiglia

come prestatori di servizi di baby-sitting.

Il voucher centri estivi può essere richiesto a partire dal mese di giugno visto che l’apertura dei centri estivi è stata indicata dal governo per il 15 giugno.