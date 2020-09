Bonus Covid Extra, bonus 600 euro e in pù altri 500 euro per 3 mesi: come funziona, a chi spetta, come fare

Bonus Covid Extra, bonus 600 euro e in pù altri 500 euro per...

Come molti sanno, in questa fase per talune categorie di lavoratori è operativo il Bonus covid extra da 500 euro per un massimo di tre mesi, in considerazione ad una situazione di effettiva sospensione dell’attività. Ma di cosa si tratta?

Non appena bonus 600 euro, come indicato dal decreto cura Italia, per alcuni lavoratori: c’è anche un Bonus Covid extra da 500 euro. Ma cos’è? L’articolo 44-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (il noto decreto Cura Italia) riconosce l’erogazione di una indennità aggiuntiva da 500 euro per 3 mesi (considerata al periodo di sospensione dell’attività), rispetto alle eventuali altre indennità già fruite, verso alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in merito alla sospensione delle loro attività lavorative.

Il bonus covid extra da 500 euro è erogato dall’INPS, previa domanda, per le mensilità spettanti e non contribuisce alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. L’Inps dà istruzioni amministrative in funzione all’indennità aggiuntiva COVID-19.

Chi può usufruire del Bonus Covid Extra da 500 euro?

A poter beneficiare del Bonus Covid Extra sono:

collaboratori coordinati e continuativi con rapporto dalla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata;

coordinati e continuativi con rapporto dalla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata; titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; lavoratori autonomi o professionisti, tra cui i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, e Gestione separata;

o professionisti, tra cui i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, e Gestione separata; titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata;

attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata; liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali ;

iscritti alle Casse autonome ; lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Tale misura è valida solo per le categorie di lavoratori di cui sopra che al contempo svolgano la propria attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni della cosiddetta ex zona rossa. In particolare, nei comuni di: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo’.

Come richiedere il Bonus Covid Extra da 500 euro

I beneficiari del Bonus Covid Extra da 500 euro possono presentare domanda all’INPS in via telematica. E’ possibile utilizzare i noti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In alternativa l’indennità aggiuntiva può essere richiesta con il servizio di Contact Center integrato, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).