Bonus diabete, torna la fake news estiva: non esiste, la precisazione dei sindacati sulla bufala di Luglio 2020

Il Bonus diabete, in questi giorni contraddistinti dal gran clamore e dalle innumerevoli notizie relative alle varie e differenti modalità di accesso a benefici e sostegni che il governo e le istituzioni stanno varando, da settimane, per aiutare famiglie e imprese nell’affrontare la durissima crisi economica attuale, si fa spazio tra le possibili voci che stuzzicano l’interesse dei cittadini. Ma attenzione: arriva la smentita dei sindacati.

Come se fosse una sorta di (poco piacevole) leitmotiv, infatti, ritorna anche quest’estate la voce sul bonus diabete, con l’allarme bufala tanto alto da imporre, appunto, la smentita dei sindacati. Ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Cosa sarebbe questo bonus diabete e in cosa verterebbe? Cosa c’è di vero e come mai è arrivata la frenata dei sindacati? Andiamo a vederci chiaro e a fare delle precisazioni doverose al riguardo.

Bonus diabete, fake news: nessun provvedimento per i lavoratori diabetici

Discutere dell’eventualità di un bonus diabete in un contesto particolare e duro come quello che stiamo vivendo serve per lo più a generare ed alimentare confusione: facciamo il punto sulla faccenda. Di cosa parliamo con esattezza? Alcuni organi di comunicazione, in poche parole, hanno riferito, nei giorni scorsi, una ipotetica notizia circa l’arrivo di un bonus diabete.

A seguito di certi articoli imprecisi e fuori luogo, diversi utenti, specie sul web, hanno pensato ad un provvedimento vero, e hanno provato a capirci qualcosa di più sul fantomatico bonus che sarebbe previsto dal governo per i lavoratori diabetici o se non fosse solo una bufala. Molti cittadini si sono rivolti ai sindacati e la CISL si è subito assicurata di chiarire che il bonus diabete non esiste. Una fake news. Tra le alte cose, questa ‘bufala’ non è nuova, e spesso torna alla carica nei periodi estivi.

Questa la nota CISL sul bonus diabete: “nulla di nuovo e soprattutto nessun bonus, perché la notizia si limitava a fare un elenco di alcune agevolazioni previdenziali e fiscali per i lavoratori fragili diabetici, ma poi si concentrava sull’assegno di invalidità civile e sull’indennità di accompagnamento, quest’ultimo riservato esclusivamente alle persone che vivono una situazione molto grave dello stato della malattia e una condizione pluripatologica. I titoloni di queste notizie ‘Bonus Diabete 2020’, sfruttando il periodo caratterizzato da molteplici Decreti Legge e dall’incertezza, tipica delle crisi economiche, che si diffonde tra le persone, servono da ‘acchiappa visualizzazioni”’e non possono essere certo queste le pagine web oggetto di riferimento per un eventuale chiarimento in materia“.

Occhio dunque ai bonus inesistenti. Ciò infatti che viene proposto come bonus diabete è un riferimento all’invalidità riconosciuta a chi si trova ad uno stadio grave di questa patologia.

