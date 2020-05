Bonus elettrodomestici 2020: cos’è, come funziona, a chi spetta, detrazione per acquisto lavatrice, frigorifero, forno e ristrutturazioni

Bonus elettrodomestici 2020: cos’è, come funziona, a chi spetta, detrazione per acquisto...

Tra i meandri delle novità che questi giorni di provvedimenti voluti dal governo per superare la crisi da coronavirus che in questa Fase 2 dopo il lockdown si sta particolarmente facendo sentire, il Decreto Rilancio è tornato a mettere in evidenza alcuni particolari aspetti, legati ad alcuni bonus, che potrebbero interessare molti.

Dopo i bonus condizionatori e i bonus per gli infissi e le finestre, si parla anche dei bonus elettrodomestici 2020. Ma che cosa è esattamente?

Bonus elettrodomestici 2020: cos’è e come funziona, detrazione, ristrutturazione, acquisti frigorifero A++, forno, lavatrice e non solo

Il Governo allo scopo di aiutare le famiglie e le imprese nell’emergenza Coronavirus a margine del decreto Rilancio 2020 ha parlato di tutta una serie di bonus che possono aiutare il rilancio di un intero settore, quello relativo a ristrutturazioni e miglioramenti delle strutture abitative.

Accanto a Sismabonus e Ecobonus al 110%, con la possibilità di usufruire dello sconto fiscale con lo sconto in fattura e lo sconto del credito, si parla anche Bonus elettrodomestici 2020. Di cosa si tratta?

Il bonus elettrodomestici come il bonus mobili 2020 è stato riconfermato per un altro anno dalla Legge di Bilancio 2020. Adesso il governo corrobora questo nell’ambito della auspicata ripresa economica dopo il covid-19.

Il bonus elettrodomestici spetta ai soli contribuenti che acquistano nuovi arredi ed elettrodomestici dopi di lavori di ristrutturazione edlizia iniziati a partire dal 1° gennaio 2019, per i quali spetta una detrazione Irpef pari al 50% sugli acquisiti di cucine, forni, frigoriferi, lavastoviglie, e via discorrendo.

Questo, a patto che siano efficienti energicamente e di classe superiore alla A+ mentre per i forni basta la classe A e pompe di calore.

Cos’è il Bonus elettrodomestici?

Il bonus elettrodomestici serve per acquistare un frigorifero, forno, una lavatrice o altri elementi e spetta a tutti i contribuenti che a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia acquistino nuovi arredi in sostituzione dei vecchi e tradizionali.

Tali agevolazioni consistono quindi in una detrazione per le spese sostenute per acquistare arredi e mobili, grandi elettrodomestici e per interventi volti al risparmio energetico.

A chi spetta il Bonus elettrodomestici. Requisiti

A chi spetta il bonus elettrodomestici? L’incentivo dovrebbe, salvo cambiamenti in corso d’opera, spettare a questi soggetti:

Proprietario dell’immobile;

Usufruttuario abitazione o superficie;

Nuda proprietà;

Affittuario;

Titolare di un contratto in comodato d’uso;

Socio di cooperative;

Imprenditore individuali, solo se l’immobile non è considerato bene strumentale;

Società semplice, in nome collettivo, in accomandata semplice o soggetto equiparato, imprese familiari se immobile non è per uso strumentale.

Il bonus spetta anche al coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado se conviventi con il proprietario o con chi possiede dell’immobile oggetto della detrazione.

A fronte di un contratto preliminare, il bonus spetta anche se i lavori vengono eseguiti a proprio carico o se è stato registrato il compromesso. E poi, spetta anche ai contribuenti che effettuano da soli i lavori sull’immobile, in tal caso le spese da portare a detrazione saranno limitate a quelle che fanno riferimento all’acquisto dei materiali utilizzati e ai mobili.

