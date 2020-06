Bonus figli fino a 18 anni: assegno universale cos’è, a chi spetta, requisiti, e come funziona, importo, Isee, limiti età

Quando, in questi giorni si sente parlare sempre di più di bonus figli fino all’età classica di 18 anni molto spesso si è andati incontro al ginepraio della confusione. In che cosa consiste questo bonus per l’esattezza?

Il Bonus figli fino ai 18 anni cos’è e come funziona? E in particolare poi, a chi spetta? Proviamo a fare un pò di chiarezza.

Assegno universale bonus figli a carico, a quanto ammonta, requisiti ISEE e età, come fare

Indicata come una delle misure volte a sostenere i genitori e le famiglie, e soprattutto in questa particolare fase storica come deterrente sociale verso la povertà, la difficile accessibilità in alcuni casi alle sorgenti educative e per contrastare la denatalità, valorizzare la crescita dei bambini e investire sui giovani, si è pensato di lavorare intorno al bonus figli fino a 18 anni chiamato assegno universale.

L’assegno universale è, nella pratica, una versione aggiornata e semplificata di tutte le misure di sostegno economico per i genitori con figli a carico. Già con la Legge di Bilancio 2020 si era parlato di una riordinata in tal senso.

Il nuovo bonus figli fino ai 18 anni sarà corrisposto in forma mensile a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 18esimo anno di età per ogni figlio. Per i figli disabili il limite dei 18 anni viene superato.

Si tratta di una erogazione in denaro o di un credito d’imposta da utilizzare per le famiglie. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno viene maggiorato del 20%, così come avviene anche per i figli disabili.

La cifra dell’assegno universale sarà valutata in base all’Isee ma anche all’età dei figli a carico.

Assegno universale come funziona

Per comprendere come funziona l’assegno universale si si basa sui principi e ai criteri fissati dal Family Act e sui quali il governo si dovrà basare per adottare la nuova riforma:

l’assegno universale spetterà alle famiglie con figlie e figli a carico; l’importo minimo dell’assegno universale per i figli stabilito per tutti i nuclei familiari con uno o più minori, cui viene aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); alle famiglie beneficiarie spetterà un importo mensile sotto forma di denaro o credito da usata in compensazione dei debiti d’imposta; l’importo spetterà per ogni figlia o figlio, fino ai diciotto anni di età; in caso di figlia o figlio successivo al secondo, l’importo dell’assegno universale è maggiorato del 20%; l’assegno sarà riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza; il bonus figli non concorrerà alla formazione del reddito complessivo; l’importo dell’assegno sarà in base al’età dei figli a carico; per ciascun figlia o figlio con disabilità non ci saranno limiti di età e sarà aumentato.