Bonus figli fino ai 14 anni: requisiti, importo e regole del decreto aprile 2020 Coronavirus

Arrivano preziose indicazioni circa il famigerato Bonus figli che come sappiamo rappresenta una proposta di estensione di forme di sostegno alla famiglia per coloro che abbiano almeno un figlio di età compresa fino ai 14 anni.

Ma di che cosa stiamo parlando di preciso? Ecco tutte le indicazioni, i requisiti relativi all’importo e le regole e le indicazioni relative alla proposta del bonus figli fino a 14 anni indicata come un probabile elemento del decreto aprile 2020.

Ma cos’è questo Bonus figli fino ai 14 anni? E come funziona e a chi spetta? Facciamo chiarezza.

Bonus figli fino a 14 anni, ministra Bonetti: da 80 a 10 euro al mese in base all’Isee

Nel nuovo decreto di aprile di circa 50 miliardi di euro per l’emergenza coronavirus “ho voluto proporre questa misura: un assegno straordinario per tutti i figli”: sono le parole della ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, che ha ammesso: “Si tratta di estendere quell’assegno di natalità che abbiamo introdotto nella legge di bilancio solo per i nuovi nati 2020 a tutti i minori di 14 anni. L’assegno è calibrato a seconda del reddito Isee e va da 160 a 80 euro al mese“.

Va detto che l’assegno universale straordinario non è ancora richiedibile dal momento che è una misura ancora allo studio del governo.

Con il Decreto di aprile arriveranno come noto interventi per 50 miliardi, per sostenere l’economia e le famiglie italiane. E tra le misure la Bonetti ha suggerito il bonus straordinario per le famiglie con figli fino ai 14 anni. Ma cerchiamo di vederci chiaro.

Cos’è il Bonus figli fino ai 14 anni e come funziona

Come detto dalla Ministra Bonetti, nel Dl di aprile dovrebbe esserci una proposta di estensione dell’assegno universale di natalità inserito con il testo della legge di Bilancio 2020 per i nuovi nati 2020 a tutti i minori di 14 anni.

Come chiarito si tratta di una proposta della Bonetti e dunque alle famiglie spetterebbe un assegno universale straordinario con importo differente in base al reddito ISEE della famiglia. Ovvero:

bonus da 160 euro, per i redditi fino a 7.000 euro bonus 120 euro per i redditi tra 7.001 e 40.000 euro bonus 80 euro per le famiglie con redditi sopra i 40.000 euro.

Ma di preciso cos’è il bonus per famiglie con figli a carico fino a 14 anni, e a chi spetta? E come detto, quali sono i requisiti necessari?

Assegno universale figli come funziona e a chi spetta

Quali sono le regole e i requisiti dell’Assegno universale straordinario che la ministra Bonetti ha chiesto di inserire nel decreto di aprile?

L’assegno unico universale altro non è che il bonus bebè 2020 e prevede che per ogni figlio nuovo nato da gennaio 2020, la famiglia possa beneficiare di un dato importo:

Assegno di 160 euro al mese: redditi fino a 7.000 euro Assegno di 120 euro al mese: per i redditi tra 7.000 e 40.000 euro Assegno di 80 euro al mese: per i redditi sopra 40.000 euro.

Requisiti bonus figli straordinario 2020:

Di conseguenza, i requisiti per ottenere il famigerato bonus figli straordinario ancora non sono stati indicati, trattandosi di una proposta. E per questo, andando di logica, potrebbero essere questi:

Avere almeno un figlio a carico minore di 14 anni; Nessun limite di reddito per accedere al bonus figli, coronavirus; La soglia di reddito ISEE determina solo l’importo spettante.

