Bonus fiscali e ristrutturazioni, affidarsi alle aziende più serie del mercato

Per chi fa lavori sulla casa è interessante occuparsi di vari bonus fiscali. Uno dei più famosi è il bonus ristrutturazione. Si parla della detrazione del 50% per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio; la detrazione si applica su un importo massimo di spesa di 96.000 per ogni edificio.

La detrazione è usata in 10 quote annuali di pari importo. Per ora il beneficio è previsto per spese fatte fino al 31 dicembre 2020 ma con la manovra di bilancio 2021 ci potrebbe essere la proroga anche per il prossimo anno.

Per spese fatte nel 2020 e 2021, il beneficiario può decidere in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito secondo l’art. 121 del decreto Rilancio.

Per chi usa il bonus ristrutturazione è possibile collegare anche il bonus mobili e grandi elettrodomestici, che è una detrazione del 50% delle spese relative all’acquisto dei suddetti beni (l’importo massimo di spesa è di 10.000 euro). Il beneficio è goduto in 10 quote annuali di pari importo e qui, non è però possibile optare per lo sconto in fattura o cessione del credito. Anche il bonus mobili formerà oggetto di proroga ad opera della Legge di bilancio 2021.

