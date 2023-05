Bonus Fotovoltaico: ecco tutte le novità del 2023 sulle detrazioni statali per installare un impianto a pannelli solari

Per quanti interessati, il Bonus Fotovoltaico sarà disponibile per tutto il 2023, dando la possibilità di approfittare delle detrazioni statali per installare un impianto a pannelli solari.

Infatti, passare all’energia del sole non solo aiuta a ridurre le emissioni di CO2 ma assicura anche un risparmio significativo sulle bollette sia della luce che del gas.

Questa misura, incentiva l’acquisto del fotovoltaico e permette di ammortizzare la spesa iniziale di installazione dell’impianto grazie a un rimborso totale o parziale degli investimenti effettuati.

Nello specifico, grazie a un attento studio condotto dal blog di energia di Energia Luce, vediamo come il Bonus Fotovoltaico è usufruibile solo se si rispettano determinati requisiti e scadenze e si riferisce alle seguenti misure:

Il Bonus Ristrutturazione Il Superbonus l’IVA agevolata al 10%.

Vediamo nel dettaglio come avvalersi degli incentivi sopracitati e quali sono i requisiti per accedervi e le scadenze da rispettare.

Bonus, le agevolazioni fotovoltaico: in cosa consistono?

La prima misura con cui si può ottenere un’agevolazione per il fotovoltaico è il Bonus ristrutturazioni. Questo Bonus consiste in una detrazione del 50% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari.

L’importo detraibile può essere distribuito in rate di pari importo per la durata di 10 anni. Il massimale di spesa è di 96.000€ ed esso può comprendere la realizzazione dell’ impianto fotovoltaico.

Diversamente, il Superbonus consiste nella detrazione fiscale del 90% per gli interventi di riqualificazione energetica dell’immobile e messa in sicurezza dal punto di vista sismico. Per ottenere l’incentivo per l’acquisto e l’installazione dei pannelli solari, è necessario che il fotovoltaico rientri tra gli interventi trainati obbligatori, certificando un salto di almeno due classi energetiche dell’immobile. Inoltre, per accedere al Superbonus i lavori devono riguardare l’intero immobile e, per abitazioni familiari, possono accedere solo famiglie con reddito fino a 15.000 euro.

Infine, per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici è prevista l’IVA agevolata con aliquota al 10% anziché al 22%. Questa è applicabile solo se l’impianto viene installato da una persona fisica su un immobile a uso abitativo.

In seguito, la tabella riassuntiva delle agevolazioni per il fotovoltaico con rispettive scadenze e requisiti:

BONUS FOTOVOLTAICO 2023 AGEVOLAZIONE REQUISITI SCADENZE Bonus Ristrutturazione detrazione del 50% – manutenzione ordinaria parti comuni edifici residenziali – manutenzione straordinaria singole unità – valore non superiore a 96.000€ 31 dicembre 2024 Superbonus detrazione del 90% – acquisto di impianti fotovoltaici – aver effettuato interventi di efficientamento energetico 31 dicembre 2023 IVA agevolata 10% – investimento in impianti di produzione/reti di distribuzione di energia elettrica/calore da fonti rinnovabili nessuna scadenza

Bonus Fotovoltaico: come richiederlo?

A seconda dell’agevolazione che si vuole richiedere cambiano le procedure e le condizioni.

Chi vuole appoggiarsi al Bonus Ristrutturazione, deve semplicemente effettuare la compilazione della dichiarazione dei redditi, indicando nel modello 730 i dati catastali identificativi dell’immobile. In alternativa, è possibile beneficiare della detrazione con cessione del credito o sconto in fattura.

Invece, per usufruire del Superbonus è necessario caricare la documentazione sulla piattaforma ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori. Per poi procedere come per il Bonus Ristrutturazione, ovvero richiedendo l’incentivo tramite: dichiarazione dei redditi (entro i limiti di capienza annua), sconto in fattura o cessione del credito.

Concludendo, evidenziano ancora dal blog Energia Luce, con la richiesta dell’ IVA agevolata al 10%, il proprietario o inquilino dell’abitazione, deve presentare all’impresa che effettua i lavori di ristrutturazione un’autocertificazione con cui dichiara di godere di questo diritto.

