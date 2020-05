Bonus mascherine e bonus sanificazione Covid 19: cos’è, come funziona, come richiederlo

Fra le misure a sostegno dell’economia e delle imprese durante l’emergenza coronavirus, è stato introdotto anche un interessante bonus mascherine e bonus sanificazione, utile a contenere il contagio sul posto di lavoro.

Considerando che da oggi, 4 maggio 2020, ci sarà l‘avvio della fase 2 e il ritorno a lavoro per numerosi settori di attività, è interessante sapere come funziona il bonus mascherine e sanificazione, come richiederlo, chi può ottenerlo e i requisiti necessari.

Bonus sanificazione e mascherine 2020: cosa dice il decreto, a chi spetta, bonus gel igienizzante, requisiti

Il bonus per mascherine e gel stato introdotto nel Decreto dell’8 aprile è si aggiunge alle misure già previste dal Cura Italia. È uno strumento pensato per la sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro, per l’acquisto di mascherine e gel ed è destinato ai datori di lavoro.

Sarà quindi molto importante nella fase 2, in quanto la riapertura delle attività è subordinata a garantire la sicurezza per tutti i lavoriatori.

Ma il bonus sanificazione e mascherine a quanto ammonta? Si tratta di un sostegno riconosciuto come credito d’imposta legato alle spese sostenute e documentate per un 50% del totale. Il massimo di spesa consentito è di 20mila euro per ciascun richiedente.

Il budget complessivo per questo tipo di agevolazione, per tutto il 2020, sarà di 50 milioni di euro.

Bonus sanificazione e mascherine: quanto spetta, come funziona, per cosa si può usare, chi può richiederlo

Il bonus mascherine e sanificazione si può utilizzare a copertura delle spese per i seguenti casi:

spese per sanificare ambienti e strumenti di lavoro;

e strumenti di lavoro; acquisto di dispositivi di protezione individuale (inclusi mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute e calzari)

individuale (inclusi chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute e calzari) spese per acquisto di barriere e pannelli protettivi ;

; acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

I soggetti che possono richiedere il bonus sanificazione e mascherine sono coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione.

Per quanto riguarda come richiedere e ottenere il bonus, il Decreto si prevede a 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia, per cui fra qualche tempo saranno disponibili informazioni più dettagliate.

E’ importante ricordare che sul documento Inail vengono specificate tutte le norme di contenimento e protezione sul posto di lavoro. I datori di lavoro dovranno garantire ai propri dipendenti il distanziamento necessario, o i dispositivi di protezione e sanificazione. Sono compresi mascherine, guanti, detergenti e disinfettanti delle mani, tutti dispositivi che rientrano nel bonus.