Bonus mobili 2023, sale tetto di spesa: le novità

(Adnkronos) – Novità sul bonus mobili. E’ stato approvato in commissione Bilancio un emendamento alla manovra che innalza per il 2023 il testo di spesa per l’acquisto di mobili in caso di interventi di ristrutturazione della casa a 8mila euro, dai 5mila previsti dalla precedente Legge di Bilancio.

“L’innalzamento del tetto del bonus mobili da 5mila a 8mila euro per il 2023 è un ottimo risultato per la filiera del legno-arredo e per famiglie e giovani che potranno usufruire di un aiuto concreto soprattutto in un momento di grande difficoltà, dovuto all’inflazione che corre, al caro energia e alla perdita di potere d’acquisto” ha commentato Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo.

“Un ringraziamento va al Governo e alle forze politiche che ci hanno sostenuto per il raggiungimento di questo importante obiettivo, migliorando una misura che ogni anno dimostra efficacia per un settore che pesa quasi il 5% del Pil nazionale e ha ricadute positive anche per l’indotto del legno-arredo”, ha concluso.