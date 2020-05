Bonus Mobilità 2020: i migliori monopattini elettrici da comprare con il buono da 500 euro

Il Bonus Mobilità 2020 incluso nel Decreto Rilancio presentato dal Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa a Palazzo Chigi ha portato numerosi cittadini italiani a valutare l’acquisto di un monopattino elettrico o bicicletta. Grazie a questo nuovo provvedimento, tutti i cittadini maggiorenni residenti in un comune con almeno 50.000 abitanti hanno l’opportunità di utilizzare il bonus bici e monopattino elettrico per comprare un nuovo mezzo a due ruote risparmiando diverse centinaia di euro.

Come riportato nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT): “Il buono mobilità spetta ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed avrà efficacia retroattiva: potranno infatti beneficiarne quanti, avendone i requisiti, abbiano fatto acquisti a partire dal 4 maggio 2020, giorno di inizio della Fase 2″.

Bonus Mobilità 2020: quale monopattino elettrico comprare?

Il buono mobilità 2020 incluso nel Dl Rilancio prevede una copertura fino al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto del mezzo (fino ad un massimo di 500 euro a persona). Per ottenere il contributo sarà sufficiente conservare lo scontrino o la fattura e, non appena sarà online, accedere tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sull’applicazione web in via di predisposizione da parte del Ministero dell’ambiente.

Il “bonus mobilità 2020” sarà attivo per tutto il 2020 ed ha l’obiettivo di spronare gli utenti ad acquistare bici e monopattini per evitare assembramenti sui mezzi pubblici ed incentivare spostamenti con mezzi privati ed ecologici. Ma quali sono i migliori monopattini elettrici da comprare con il buono da 500 euro? In questa guida cercheremo di riassumere i migliori monopattini in commercio per tutte le fasce di prezzo, dai più economici ai top di gamma ma anche monopattini elettrici per bambini e soluzioni per adulti.

Segway Ninebot ES2

Tra i monopattini elettrici più venduti ed apprezzati dagli utenti troviamo senza dubbio il Ninebot ES2 di Segway, un monopattino pieghevole perfetto per adulti e ragazzi in grado di assicurare fino a 25 chilometri d’autonomia ed una velocità massima di 25 km/h. Questo modello dispone di ammortizzazione su entrambe le ruote e un doppio freno, elettrico e meccanico.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Un altro monopattino elettrico molto apprezzato dagli utenti è il Mi Electric Scooter Pro di Xiaomi, un mezzo a due ruote disponibile ad un prezzo non proprio contenuto ma che con il bonus mobilità 2020 può diventare un ottimo acquisto per portare a casa un monopattino pieghevole di tutto rispetto. Il monopattino Xiaomi si presenta con un telaio in alluminio leggero ma allo stesso tempo resistente e permette di raggiungere una velocità di 25 km/h con un’autonomia di 45 km.

Urbetter Kugoo

Tra i monopattini di fascia media troviamo il modello Urbetter Kugoo, un monopattino con motore da 350 Watt in grado di raggiungere una velocità massima di 25 chilometri orari con un’autonomia pari a 30 chilometri. Questo mezzo di trasporto si ricarica in 3-4 ore e dispone di tre distinti livelli di potenza. Il monopattino in questione è realizzato con un telaio in alluminio ed il suo peso complessivo è di circa 11 chili.

Revoe Tech Street Motion

Proseguiamo la lista dei monopattini elettrici che si possono acquistare con il bonus bici e monopattini da 500 euro con il modello Revoe Tech Street Motion, una soluzione economica in grado di offrire a chi lo acquista fino a 20 chilometri di autonomia ad una velocità di massimo 22 km/h. Questo monopattino monta un motore brushless da 36v e rappresenta un ottimo compromesso in rapporto qualità/prezzo. Il peso di questo dispositivo è di 9.5 chilogrammi e dispone di illuminazione LED per poter girare in sicurezza anche nelle ore notturne.

Pulse SONIC

L’ultimo monopattino elettrico che ci sentiamo di consigliarvi è il Pulse SONIC, un monopattino che a differenza della maggior parte dei mezzi a due ruote si utilizza con un’acceleratore a manopola. Questo mezzo monta un motore da 200 Watt con trasmissione a catena alimentato da batterie al piombo 24 volt e 7 ampere. La durata della batteria di questo monopattino è di circa 40 minuti ed è in grado di trasportare persone per un massimo di 80kg.