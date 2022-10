Bonus moto e scooter 2022: da mercoledì riapre la piattaforma dedicata ai concessionari. Ecco le offerte

Per quanti in attesa dell’annunciato ritorno del bonus moto e scooter 2022, con il contributo per l’acquisto di mezzi elettrici, finalmente ecco scattare il conto alla rovescia.

A partire infatti dalle ore 10 di mercoledì – 19 ottobre 2022 – per tutti i concessionari torna in funzione la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per dare così modo a chi interessato, di poter finalmente prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.

Bonus moto e scooter 2022: il Mef ha erogato un ulteriore fondo pari 20 milioni di euro

Allo scopo di agevolare le transazioni, il Ministero dello Sviluppo economico, per il 2022 – come si evince nel decreto semplificazioni – ha erogato un ulteriore fondo pari 20 milioni di euro.

Bonus moto e scooter 2022 per veicoli elettrici nuovi di fabbrica L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

Dunque, detto contributo, sarà a disposizione di quanti decideranno di acquistare un veicolo elettrico – nuovo di fabbrica delle categorie – appartenente alla categorie: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, rispetto ai quali, sul prezzo di acquisto senza rottamazione, per ciascuno verrà calcolata una percentuale del 30% mentre, sarà invece del 40% il contributo previsto per che acquisterà con la rottamazione.

