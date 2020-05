Bonus Prima Casa 2020: cos’è, come funziona e benefici fiscali, a chi spettano, quando, quanto, normativa

Bonus Prima Casa 2020: cos’è, come funziona e benefici fiscali, a chi...

Nei giorni in cui prende sempre più forma il cammino del Decreto Rilancio che il Governo Conte ha inteso mettere in piedi, dopo i rallentamenti che da Aprile lo hanno fatto slittare a Maggio, per fronteggiare l’emergenza economica subentrata e affiancatasi alla crisi globale dovuta al coronavirus ed al lockdown, si sta parlando moltissimo di bonus e benefici vari, riferiti a famiglie, imprese ed autonomi.

Il fine è quello di sostenere tutte le figure sociali, le famiglie e le imprese, per superare l’impasse drammatico scaturito dal Covid-19. Ed è emerso, in queste ore, un vibrante interesse verso il cosiddetto bonus prima casa 2020 che del resto era stato previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Andiamo a vederci chiaro e a capire più nel dettaglio a cosa ci riferiamo parlando di bonus prima casa 2020.

Bonus Prima Casa 2020: cos’è, come funziona

La Legge di Bilancio n.160 del 27/12/2019 pubblicata in GU n. 304 del 30/12/2019 ha indicato la proroga di varie delle detrazioni fiscali che fanno riferimento al pacchetto bonus casa anche per il 2020.

In questo caso sarà dunque concesso di accedere agli incentivi Ecobonus o Superbonus al 110% e alle detrazioni per gli interventi su terrazze e giardini ed a quelle per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Tra le novità del Bonus Casa 2020 vi è il Bonus Facciate, che con l’art. 70 la Legge di Bilancio ha cambiato il modus dello “sconto in fattura”, già inserito durante lo scorso anno.

Bonus Casa 2020: quali sono i benefici fiscali

Fanno parte del pacchetto Bonus Casa 2020 alcuni particolari interventi e benefici fiscali:

Bonus ristrutturazioni 2020 con detrazione IRPEF applicata con un’aliquota pari al 50% su un massimo tetto di spesa pari a 96.000 euro. Queste detrazioni fiscali durano 10 anni e vanno ai contribuenti che effettuano lavori di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

con detrazione IRPEF applicata con un’aliquota pari al 50% su un massimo tetto di spesa pari a Queste detrazioni fiscali durano e vanno ai contribuenti che effettuano lavori di conservativo e di ristrutturazione edilizia. Superbonus al 110%: misura prevista dal Decreto Rilancio utile per sostenere la ripresa del settore edile: va a favore di tutte le famiglie per i lavori svolti nella prima casa e nei condomini dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre, l’Ecobonus al 110% opera anche per le seconde case che fanno parte di un condominio.

utile per sostenere la ripresa del settore edile: va a favore di tutte le famiglie per i lavori svolti nella e nei dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre, l’Ecobonus al 110% opera anche per le seconde case che fanno parte di un condominio. Bonus mobili 2020: solo a chi ha eseguito interventi di ristrutturazione effettuati prima dell’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La percentuale da detrarre è del 50% ma su un massimo di spesa di 10.000 euro .

effettuati prima dell’acquisto di e grandi La percentuale da detrarre è del 50% ma su un massimo di spesa di . Bonus verde 2020: la detrazione al 36% per la riqualificazione urbana da parte di privati e condomini per giardini , balconi , e simili;

da parte di privati e condomini per , , e simili; Sismabonus 2021: la detrazione fiscale incoraggia i lavori di messa in sicurezza e di consolidamento strutturale degli edifici esistenti che garantiscano un perfezionamento di almeno 1 classe di rischio sismico.

