Bonus psicologo 2024, ecco a quanto ammonta: come funziona e a chi spetta

(Adnkronos) – Come già previsto dalla Legge di Bilancio 2023, il bonus psicologo resta in vigore anche per tutto il 2024. Anche se inizialmente l’agevolazione era stata prevista per contrastare gli effetti nefasti della pandemia sulla salute psichica degli italiani, il beneficio è stato prorogato. Lo stress, l’ansia e la depressione causati dal post pandemia, infatti, in molti italiani sono stati amplificati dalla crisi economica, dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi. Proprio per questo si è deciso prolungare il bonus psicologo per dare un aiuto concreto agli italiani che si trovano in queste situazioni che possono essere alleviate da sedute di psicoterapia.

Per il biennio 2023/2024 l’importo del bonus è stato più che raddoppiato, ma essendo le coperture diminuite queste ultime non riusciranno a soddisfare tutte le eventuali richieste. Basti ricordare, infatti, che nel 2022 furono stanziati 25 milioni di euro e che l’ammontare massimo del bonus era pari a 600 euro. Nonostante questo le coperture non sono state sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute all’Inps per fruire del voucher per le sedute di psicoterapia.

Il bonus psicologo 2024 prevede una copertura finanziaria di 8 milioni di euro, con un importo massimo erogabile a ogni richiedente di 1.500 e con beneficiari che possono avere un Isee massimo di 50.000 euro. Questo fa chiaramente comprendere che non tutti coloro che lo richiederanno rientreranno nelle graduatorie dei beneficiari della misura.

Vediamo quali sono gli importi 2024 per il bonus psicologo suddivisi per fasce di Isee:

● per Isee fino a 15.000 spettano 1.500 euro di bonus con il limite di spesa di 50 euro ogni seduta;

● per Isee tra 15.000 e 30.000 euro spettano 1.000 euro di bonus con il limite di spesa di 50 euro ogni seduta;

● per Isee tra 30.000 e 50.000 euro spettano 500 euro di bonus con il limite di spesa di 50 euro ogni seduta.

Non è ancora possibile presentare le domande per il bonus psicologo 2024 poiché si attendono modulistica e istruzioni da parte dell’Inps.