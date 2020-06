Bonus tende 2020: cos’è e come richiederlo al 50% e superbonus 110%

Il Bonus Tende 2020 è una agevolazione pensata per le persone che vogliono installare delle nuove tende da interno o esterno o rinnovare quelle presistenti.

A parte il valore estetico, l’installazione di tende da sole favorisce l’isolamento termico, impedendo ai locali interni di surriscaldarsi e riducendo l’utilizzo di apparecchi come ventilatori o condizionatori. Per questo motivo, il Governo Italiano ha pensato di confermare nella Legge di Bilancio l’agevolazione fiscale del bonus tende.

Per ottenere il bonus tende 2020 il prodotto acquistato deve riportare il marchio CE e deve avere alcuni requisiti. In particolare, le tende devono essere mobili e posizionate per proteggere superfici vetrate. Inoltre, devono rispettare le norme di sicurezza ed efficienza energetica, e possono essere sia integrate al serramento, che apposta sulla facciata dell’edificio.

Fra le tipologie di tende da sole incluse nel bonus tende 2020 ci sono tende alla veneziana, tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti, tende verticali, tende a rullo, sistemi per ombreggiare i lucernari e finestre a tetto.

Il bonus tende 2020 comprende, fra le voci di spesa, l’installazione e le prestazioni professionali collegate. Inoltre sono compresi costi per eventuali opere murarie ed edilizie correlate.

Per ottenere il bonus tende 2020 l’immobile deve essere esistente e quindi presente nel catasto, e si deve essere in regola con i tributi. Non è necessario che l’immobile sia dotato di impianti di riscaldamento o raffreddamento.

L’Ecobonus 2020 consente la detrazione del 50% della spesa, per un importo massimo di € 60.000, in 10 rate annue. In fattura deve essere presente la dicitura: “Schermature solari ai sensi del D.lgs 311/2006 allegato M”.

Inoltre, dopo l’emergenza coronavirus il Governo ha istituito il Superbonus 110% o Ecobonus 110%, previsto per lavori volti all’efficientamento energetico. Questa agevolazione consente di recuperare la totalità della spesa, secondo due modalità:

– detrazione al 110% delle spese sostenute, per 5 rate di pari importo in 5 anni

– cessione del credito del 100%, pari alle spese dei lavori eseguiti, all’azienda edile