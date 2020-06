Bonus vacanze 2020 quali sono le strutture convenzionate, ecco l’elenco Federalberghi

Nelle scorse giornate ci siamo chiesti cos’è il bonus vacanze 2020 e come funzioni, chi può richiederlo e come ottenerlo, anche attraverso le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Ma a corollario, spunta un’altra domanda cruciale. Quale?Semplice: dove andare in vacanza? Non intendiamo il territorio, visto che è chiaro che occorre ‘consumare’ il bonus in Italia: ci riferiamo proprio alle strutture in cui recarci, dal momento che non tutte sono convenzionate.

Per scoprire quali sono gli alberghi o i b&B e in genere tutte le strutture presso cui si può utilizzare il bonus vacanze 2020 si può consultare l’elenco Federalberghi che indica tutte le strutture convenzionate.

Bonus vacanze 2020 quali sono le strutture convenzionate, arriva l’elenco Federalberghi

Come noto, è pubblicata online la guida bonus vacanze dell’Angenzia delle Entrate che spiega che cos’è il “Bonus vacanze” inserito nel decreto Rilancio, in attesa del provvedimento che attuerà la misura e l’app per fare domanda.

L’app IO sarà attivata dal 1° luglio, data di avvio ufficiale del tax credit vacanze.

Bonus vacanze 2020 strutture convenzionate Federalberghi

Dunque la Federalberghi indicherà online l’elenco delle strutture che aderiscono al bonus vacanze 2020. Il tax credit vacanze non può essere speso su piattaforme digitali, per cui un elenco informativo sugli alberghi, hotel e strutture ricettive che aderiscono all’iniziativa del governo, sarà senza dubbio molto determinante.

La Federalberghi ha comunicato che sul suo portale www.italyhotels.it sarà disponibile l’elenco delle strutture turistiche ricettive disponibili ad accettare i bonus.

Il via alle domande bonus vacanze è dal 1° luglio su app IO per cui l’elenco dovrebbe essere disponibile entro questa data.

Che cos’è il bonus vacanze 2020

A chiarire cos’è il bonus vacanze è proprio la guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata online sul sito ufficiale dell’AdE.

L’Agenzia specifica che la misura fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” più precisamente dall’art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 che indica un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

Il bonus vacanze può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

La guida bonus vacanze dell’Agenzia delle Entrate chiarisce ai cittadini come ottenere il bonus e chi può richiederlo.

Il “Bonus vacanze” può essere ottenuto dai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Ai fini di calcolo ISEE 2020 è obbligatoria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), con i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali dell’intero nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

L’importo del bonus vacanze è variabile in base al nucleo familiare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone;

per nucleo composto da tre o più persone; 300 euro da due persone;

da due persone; 150 euro da una persona.

