Bonus vacanze da 150 a 500 euro, a chi spetta: l’annuncio del ministro Franceschini

Vacanze diverse ma possibili. Il coronavirus stravolgerà l’estate 2020, ma non impedirà agli italiani di andare in vacanza. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte e il ministro del Turismo Dario Franceschini. Nonostante le restrizioni, le mascherine, il distanziamento sociale e ogni tipo di prevenzione per evitare il contagio, il sole riscalderà ancora gli animi anche lontani dalla propria Regione.

“Sarà l’anno delle ‘vacanze italiane’ – ha detto Franceschini al Corriere della Sera- perché il turismo internazionale, extraeuropeo, difficilmente potrà ripartire”. Il Governo ha già avviato una manovra per aiutare il turismo italiano, con un bonus da destinare a famiglie e singoli cittadini favorendo così spostamenti e vacanze.

Bonus vacanze, come funziona e a chi spetta

Il bonus vacanze sarà destinato ad una platea di aventi diritto che beneficeranno di un credito che andrà dai 150 euro per i singoli cittadini che possono arrivare a 500 per famiglie con i figli. Le domande restano tante: cos’è esattamente il bonus vacanze? A chi spetta? La risposta è arrivata direttamente da Franceschini.

“La misura che aiuterà famiglie e imprese è il tax credit vacanze, un bonus da spendere entro il 2020 in alberghi e strutture ricettive per persone sotto un reddito Isee di 40 o 50mila euro, stiamo definendo – detto il Ministro per il Turismo – Parliamo di 150 euro per un single e di una somma fino a 500 euro per coppie con figli aiuterà le famiglie e porterà nel comparto turismo oltre 2 miliardi di euro diretti, perché questo costa la norma, oltre all’indotto che creerà. Un intervento straordinario, tra i più importanti dell’intera manovra”, ha concluso Franceschini.